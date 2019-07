Horor na nádraží: Chlapec skočil pod vlak přímo před zraky spolužáků

Byl to šok, na který nikdy nezapomenou. V pondělí odpoledne jako kdyby se zastavil čas na nádraží v britském městě Chertsey, když tam před zraky přibližně 50 spolužáků spáchal sebevraždu čtrnáctiletý Sam. Skočil pod přijíždějící vlak. Děti jsou do dnešního dne v šoku, některé se dokonce po smrti oblíbeného spolužáka na místě zhroutili. Rodina ale tvrdí, že byl chlapec šikanovaný.

Podle očitých svědků došlo k tragické události okolo čtvrté odpoledne v pondělí patnáctého července. Na stanici v Chertsey v tu dobu stálo asi 50 dětí mířících do svých domovů vlakem. Když pak přijížděl vlak, stalo se nemyslitelné. Čtrnáctiletý Sam Connor, jehož největší vášní bylo tancování stylu breakdance, skočil pod jeho kola.

„Vlak zastavil prakticky hned, na nástupišti měl přitom jen jeden vagón. Myslel jsem si nejdříve, že nějaké dítě třeba upustilo do kolejiště telefon, protože všechny koukaly zděšené dolů do kolejiště,“ řekl Dailymailu muž, který seděl v tu chvíli v osudném vlaku. „Pak jsem ale uviděl nějaké dívky, začaly plakat. Další kluci klečeli na kolenou a křičeli: Same, Same! V tu chvíli jsem si uvědomil, že je něco moc špatně,“ doplnil muž.

Později na stanici dorazilo přibližně 30 policejních vozů, a ač se snažili na místě udržet pořádek a klid, děti moc dobře věděly, čeho byly svědky. Velké množství z nich se zhroutilo. Podle ředitele školy jsou mnozí stále v šoku. Stejně tak zdrcená rodina milého chlapce. „Byl citlivá malá dušička, roztomilý chlapec, který rád hrál na počítači. Byl zábavný a sarkastický se skvělým smyslem pro humor,“ popsala Sama Dailymailu první manželka jeho otce Deborah.

Žena zároveň okamžitě začala polemizovat o tom, co mohlo za chlapcovým činem stát. „Sophie, moje nejmladší dcera, mi v pondělí volala a řekla mi, co Sam udělal. Ale především mi řekla, že byl ve škole šikanovaný,“ přiznala žena médiím. Podobně mluví i další matka. „Když dcery dorazily ze školy domů, ptala jsem se jich na Samovu smrt. Řekly mi, že každý teď ve škole mluví o tom, že byl šikanovaný,“ sdělila mrazivé informace žena, která si přála zůstat v anonymitě.

K celé situaci se už vyjádřila i katolická škola Salesian v Chertsey, která se nechala slyšet, že o šikanování Sama nemá žádný záznam, a proto ani nemohla nic řešit, dokud byl čas. I Samovi spolužáci mluví podobně. „Byl jsi nejmilejší a nejšarmantnější chlapec v klubu,“ vzkázali Samovi kamarádi z tanečního kroužku. „Breakdancing už bez tebe nikdy nebude stejný. Doufáme, že tam nahoře stále tančíš,“ dodali dojemně.

Co přesně se Samovi stalo a proč se ocitl v takovém psychickém stavu, že měl pocit, že musí spáchat sebevraždu, v tuto chvíli šetří policie i školní inspekce. Vzhledem k nízkému věku hocha je ale na veškeré informace uvaleno embargo.