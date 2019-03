Zde se kamarádky (†18 a †19) nechaly přejet vlakem! Místní z Pivína jsou v šoku z dvojité sebevraždy

Malou obcí Pivín na Prostějovsku otřásá hrůzná dvojitá sebevražda dívek (†18 a †19). Nepochopitelný čin se rozhodly uskutečnit ve slunečný sobotní den. Nechaly se přejet vlakem. Zanechaly po sobě dopisy na rozloučenou. Co v nich stojí, je ale stále záhadou.

Čtvrt hodiny před polednem si děvčata podle zdrojů Blesk.cz lehla na koleje asi kilometr před obcí a čekala, až přijede osobní vlak. Odkud dívky byly, místní jen krčí rameny. Údajně někde od Prostějova.

„Mohu jen říct, že ani jedna nebyla z naší obce. Víc se vyjadřovat nebudu, rodiny to budou mít nyní těžké,“ uvedl starosta Kamil Štětař. Pivínští jen kroutí hlavou.

Měly celý život před sebou

„Nedovedu pochopit, co je to napadlo. Život měly před sebou. Nedovedu si to vůbec představit, taky mám holku,“ reagovala paní Marie (46). Další uvedla, že jedna z obětí měla u sebe občanku Kamarádky (†18 a †19) si lehly na Prostějovsku pod vlak a nechaly se přejet

Druhá ne, a proto policie i déle zjišťovala totožnost. Na místě se také našly dopisy na rozloučenou. Proč spáchaly kamarádky sebevraždu, zůstává tajemstvím.

„Věk dívek mohu potvrdit. Usmrceny byly na místě. Cizí zavinění bylo vyloučeno. S ohledem na pozůstalé nebudeme žádné další informace poskytovat,“ uvedla včera policejní mluvčí Marie Šafářová.

Zvuk intenzivního houkání

„Uslyšela jsem opravdu intenzívní houkání vlaku. Tak jsem myslela, že je něco asi na kolejích. Vlak zastavil asi 100 metrů od našeho domu. Pak začal frkot. Vrtulník, záchranky, hasiči a až pak jsme se dozvěděli, co se stalo,“ líčila Martina Konečná, která má dům, pod nímž vede trať, na konci obce. Záhadná smrt krásné Iriny (†18): Co se dělo před skokem z balkonu internátu?

„Těžko říct zda to byla náhoda, nebo si trať vybraly proto, že na Olomouc je výluka a jediná trasa vede tudy. Škoda krásného mládí,“ dodala šokovaná obyvatelka Pivína.

Co se jim honilo v hlavě?