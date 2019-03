Holčička (14) chtěla skočit z hradeb v Jihlavě: Uklouzla a zachránit ji museli dva policisté

Ocenění z rukou krajského policejního ředitele brig. gen. Mgr. Miloše Trojánka převzali dva podpraporčíci – Radek Pytlík (28) a Jindřich Dáňa (24). Policistům se dostalo poděkování za hrdinný čin, při kterém projevili obrovskou míru duchapřítomnosti a osobní statečnosti.

Pytlík a Dáňa si plaketu vysloužili svým hrdinským činem, který se odehrál 20. února letošního roku. Krátce před půl desátou večer dostali policisté oznámení z Hradební ulice v Jihlavě, kde měla údajně viset z městských hradeb žena, což se po brzkém příjezdu Radka Pytlíka a Jindřicha Dáni potvrdilo. Žena visící dolů pouze za konečky prstů křičela o pomoc, policisté ale nejprve museli přeskočit mříže, které zamezovaly veřejnosti vstup do této oblasti, a až poté dívku společnými silami vytáhli do bezpečí a přivolali zdravotnickou pomoc.

Deset let za únos, který prý nespáchal: Policista se mu měl mstít za sex s bratrovou manželkou

„Dívka byla už úplně vyčerpaná, nevěděli jsme, jak dlouho před naším příjezdem tam visela. Už neměla téměř žádné síly. Velkým štěstím asi bylo, že se jednou nohou opírala o vystouplý kámen v hradbách, jinak by se asi tak dlouho neudržela,“ popsali situaci policisté.

Do příjezdu záchranky se muži zákona snažili s dotyčnou komunikovat. Nejprve zjistili, že je dívce pouze čtrnáct let a poté i to, že chtěla spáchat sebevraždu skokem z hradeb kvůli svým osobním problémům. Když ale stála na místě a chystala se k činu, na chvíli se zamyslela, podklouzla jí noha a ona se zřítila. Naštěstí se ještě stihla zachytit za konečky prstů a voláním o pomoc upozornila kolemjdoucí ženu, která zkontaktovala policii. Dívka se s ní následně setkala a poděkovala jí za její duchapřítomnost. Následně byla převezena na vyšetření do jihlavské nemocnice.

Faltýnek po zásahu policie prolomil mlčení. A Kapsch zkoušel uplatit mýtný tendr?

„Dívka si mohla pádem z výšky způsobit smrtelné zranění, ale také mohla pád sice přežít, ale způsobit si vážné poranění páteře s trvalými následky. Díky vám dvěma dostala druhou šanci a věřím, že to dívce časem dojde, co jste pro ni v ten okamžik udělali," řekl na účet policejních hrdinů krajský policejní ředitel Miloš Trojánek. Podle jeho slov čin dělá dobré jméno celé policii, o čemž svědčí i fakt, že na facebooku se objevila řada pozitivních ohlasů na čin mladých příslušníků jihlavského policejního sboru. „Respect! Tak má vypadat policie: pomáhat a chránit. Díky, pánové,“ napsala třeba uživatelka Martina. „Hoši pěkný, být otec slečny, nosím vás na rukou,“ okomentoval příspěvek Policie ČR René.

Osmadvacetiletý Radek Pytlík má přitom na kontě už jedno takové ocenění. V prosinci roku 2018 zachránil život muži, který bezvládně ležel na jedné z jihlavských ulic.