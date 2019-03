Lupič přepadl benzinku v Kadani: „Máme ho!“ hlásili policisté za několik hodin

Údajného lupiče, který měl přepadnout čerpací stanici v Kadani, ve středu zatkli policisté. Od spáchání činu uběhlo jen několik hodin. K zatčení došlo bez ohledu na to, že zadržený muž nevykazoval žádné specifické vlastnosti, které by jej odlišovaly od ostatních. Obyvatelům města se ulevilo.

V úterý krátce po půl deváté večer přepadl v Kadani maskovaný muž čerpací stanici. Na ženu, která tam právě obsluhovala, vytáhl nůž. Na hlavě měl kuklu s vystřiženými otvory na oči. Podle informací TV Prima neprojevoval žádné charakteristické rysy, jako např. specifickou chůzi či vadu řeči. Přesto jej policie údajně zadržela během několika hodin.

„Kriminalisté v Kadani včerejšího dne kolem dvacáté hodiny zadrželi pachatele. Pachatelem je dvaačtyřicetiletý muž z Chomutovska,“ řekl vyšetřovatel Tomáš Gernster z PČR Chomutov pro TV Prima.

Policie zajistila také zbraň, jíž měl ohrožovat obsluhu čerpací stanice. Tou je zavírací nůž, jehož pomocí měl ženu přinutit, aby s ním spolupracovala. Odnesl si prý lup ve výši cca 12 000 Kč. Podle TV Prima peníze nechtěl využít pro své potěšení.

„Čin vysvětluje tím, že se dostal do tíživé životní situace, přišel o zaměstnání a neměl na placení nájmu,“ uvedl Gernster. „Policistům se při zadržení pachatele podařilo zajistit celou finanční částku, která činila cirka 12 000 korun,“ doplnil vyšetřovatel.

Po zatčení údajného pachatele se obyvatelům Kadaně velmi ulevilo a doufají, že půjde do vězení. Policisté muže obvinili z loupeže a navrhují jeho vzetí do vazby. V případě odsouzení mu hrozí trest až 10 let odnětí svobody.