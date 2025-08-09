Voní jak burčák a je příjemně sladký. Jen barva je do oranžova. „Rajčák má podobný princip jak burčák. Jen základem nejsou hrozny, ale rajčata. Ty jsme odšťavnili, přidali cukr a vinné kvasinky,“ prozradil jeho výrobce Jiří (40).
Slavnosti rajčat v Břeclavi dominoval nápoj Bloody Mary. Hynek Zdeněk
Samozřejmostí bylo i množství pokrmů, některých i dost exotických. „Připravil jsem tradiční arménskou kuchyni, která je hodně pestrobarevná. Důraz klade na koření a více zeleniny,“ vysvětlil Narek (32) původem z Arménie.
Na slavnostech mohli lidé ochutnat rajčata čerstvě utržená, sušená, v podobě kečupu, různých šťáv a omáček a taky v podobě nápoje Bloody Mary, který se prodával téměř na každém rohu.