Voní jak burčák a je příjemně sladký. Jen barva je do oranžova. „Rajčák má podobný princip jak burčák. Jen základem nejsou hrozny, ale rajčata. Ty jsme odšťavnili, přidali cukr a vinné kvasinky,“ prozradil jeho výrobce Jiří (40).

Na přípravu použil asi 20 kilo rajčat. „Na tak malé množství nemělo smysl vytahovat lis. Tak jsme použili odšťavňovač. Vzniklo z toho asi 12 litrů rajčáku,“ dodala jeho partnerka Pavlína (34).
Slavnosti rajčat v Břeclavi dominoval nápoj Bloody Mary. Hynek Zdeněk

Samozřejmostí bylo i množství pokrmů, některých i dost exotických. „Připravil jsem tradiční arménskou kuchyni, která je hodně pestrobarevná. Důraz klade na koření a více zeleniny,“ vysvětlil Narek (32) původem z Arménie. 

Kombinace rajčat s čerstvými bylinkami je geniální.

Na slavnostech mohli lidé ochutnat rajčata čerstvě utržená, sušená, v podobě kečupu, různých šťáv a omáček a taky v podobě nápoje Bloody Mary, který se prodával téměř na každém rohu.
Narek (32), původem z Arménie nabízel na Slavnostech rajčat nejen rajčata, ale i tradiční arménské pokrmy.
