Při nehodě na 26. km, při níž vzplál náklaďák, nebyl nikdo zraněn. Událost ale po 13. hodině zavřela směr na Brno na více než hodinu. „Hořel tam nákladní vůz, předběžně se jedná asi o technickou závadu," uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Kolem 14.30 se podařilo provoz na dálnici obnovit. O hodinu později musela být ale dálnice znovu uzavřena kvůli přeložení nákladu a odtažení vozidla. Policisté nechali projet pouze řidiče, kteří zůstali v koloně mezi 21. a 25. kilometrem.
„Přijela tam technika na vyprošťování a bude se překládat náklad. Potrvá to určitě delší dobu, protože se jedná o dva těžké ocelové svitky, měla by se odpouštět i nějaká tekutina a bude se to i rozřezávat,“ dodala mluvčí.
