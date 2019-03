Podle severu Novinky.cz detektivové vyšetřují předsedu antimonopolního úřadu Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsche Feixe kvůli korupci. Podezření souvisí se zakázkou ministerstva dopravy na výběr elektronického mýtného. Policisté byli rovněž v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na radnici městské části Brno-střed, která bude kvůli tomu byla celý den zavřená. Byli i u vlivného sportovního manažera Miroslava Černoška.

Žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda v odpoledních hodinách potvrdil, že čtvrteční zásah detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na několika místech v Česku souvisí s některými veřejnými zakázkami, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) včetně zakázky na mýtný systém.

„Část úkonů, která probíhala na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se týká některých veřejných zakázek, které byly řešeny na tomto úřadu, včetně veřejné zakázky na mýtný systém. V tuto chvíli žádné obvinění nepadlo. Nic víc k tomu nyní neřekneme,“ uvedl Šereda.

U Faltýnka vše dobře dopadne, věří Babiš

Zásah vede do nejvyšších pater české politiky. Policisté kontaktovali i pravou ruku premiéra Andreje Babiše – prvního místopředsedu hnutí ANO a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka.

„Policie ho kontaktovala, ale nevím, co přesně proběhlo nebo neproběhlo. V každém případě je to ve věci, která se ho absolutně netýká,“ řekl Blesk Zprávám Faltýnkův advokát Josef Bartoníček, podle kterého může Faltýnek v případu figurovat maximálně jako svědek. Blesk Zprávy zkoušely kontaktovat i Faltýnka, odpoledne získaly jeho reakci: „To, co vím od policie, je to, že nejsem podezřelý. Policii poskytuji maximální součinnost.“

„Další sr*čka.“ Faltýnek po „zvracení“ u Moravce znovu přitvrdil ke kauze Babiše mladšího

Babiš s Faltýnkem o zásahu NCOZ nemluvil. „Já jsem s ním nemluvil, já jsem firmu Kapsch dlouhodobě kritizoval. První tendr byl zvláštní a my jsme vysoutěžili o miliardu levnější mýto bez Kapsche, který neuspěl a dělal asi všechno pro to, aby uspěl. Já jsem přesvědčen o tom, že pan Faltýnek z toho vyjde jako v minulosti s čistým štítem,“ dodal Babiš.

„Není ani podezřelý, ani obviněný ani zadržený, nic takového,“ zmínil advokát. Faltýnek podle Bartončíka s policií spolupracuje, co konkrétně po něm chtějí, ale advokát zatím neví – se šéfem poslanců hnutí ANO je v kontaktu zatím jen po telefonu a nemá přístup do spisu. „Asi přijeli k němu domů. Mluvili jsme spolu po telefonu, říkal, že ho policie kontaktovala a že jim poskytne veškerou součinnost,“ dodal Bartončík.

Policie zasahuje u Faltýnka. A taky u ředitele fimy Kapsch. Zajímavé spojení, podtržené zařazením zprávy do rubriky KRIMI.



a jen si tady odložím - slova "účelovka kampaň" uslyšíme za tři, dva, jedna...https://t.co/NexEjB6hmn — Stanislav Blaha (@StanislavBlaha) 7. března 2019

V ANO nemají o Faltýnkovi informace

Zatím žádné informace o svém místopředsedovi nemají Faltýnkovi kolegové z vedení hnutí ANO. „Nemám žádné informace, od vás to slyším poprvé,“ reagovala stroze místopředsedkyně hnutí a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. „Žádné informace nemám,“ byl pro Blesk Zprávy ještě stručnější v první reakci další z místopředsedů hnutí ANO a vicepremiér Richard Brabec.

„Informace o panu Faltýnkovi žádné nemám. Ale předpokládám, že se uvidíme nejpozději zítra,“ řekl Blesk Zprávám poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher. On a Faltýnek jsou shodou okolností podepsaní pod zákonem, který má měnit prodejní dobu ve velkoobchodech o vybraných svátcích. Normu má právě v pátek znovu projednávat Sněmovna ve třetím čtení. „Očekávám, že zítra už tady bude,“ doufá Nacher a očekává, že poslanecký klub dostane i další informace k dnešním prohlídkám.

Kapsch má s mýtem v Česku utrum. Antimonopolní úřad dal rivalovi zelenou. Rozhodne soud

„Jak ho znám, tak předpokládám, že o tom začne na klubu mluvit sám,“ podobně prý jedná i v jiných situacích. „Naposledy to bylo po zásahu policie na ministerstvu pro místní rozvoj,“ dodal Nacher a připomněl tak zásah policistů na úřadu Kateřiny Dostálové, která sedí ve Sněmovně také za hnutí ANO. I u ní zazvonila policie doma a měla jí zabavit počítač.

Podezření z korupce v mýtném tendru

Zátah policie se nepřímo dotkl i šéfa resortu dopravy ministra Dana Ťoka (za ANO). „Policie si od ministerstva dopravy vyžádala dokumentaci k mýtnému tendru. Důvody nám nesdělila. Ministerstvo dopravy poskytlo policii veškerou součinnost,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Feix spolupracuje s policií v prověřované trestní věci, oznámil mluvčí firmy David Šimoník. Policie pracuje v sídle Kapsche, potvrdil. Nikdo nebyl zadržen ani obviněn, doplnil. „Generální ředitel společnosti Kapsch Karel Feix byl dnes ráno policií požádán o součinnost v prověřované trestní věci. Vyhověl a poté se přesunuli do sídla společnosti, kde v současné době probíhají úkony trestního řízení,“ uvedl Šimoník.

Zásah na radnici Brno-střed: Radního Švachulu (ANO) zadržel protimafiánský útvar policie

Kapsch podle mluvčího poskytuje policii maximální součinnost. „Nikdo nebyl obviněn, zadržen či jakkoliv omezen na pohybu,“ podotkl. Podrobněji se firma nesmí vyjadřovat, doplnil mluvčí.

Podle zpravodajky ČTK byl před pražským sídlem Kapsche dnes dopoledne klid. Po sedmé hodině ranní přišli do budovy Diamond Point, kterou má Kapsch pronajatou, policisté v civilu, řekl ČTK zaměstnanec firmy, která v domě také sídlí. Působili podle něj nenápadně, nechtěli vyvolávat rozruch. Stále jsou v jejích kancelářích, na chodbě hlídá jen policistka s páskou na ruce, dodal.

Celodenní uzavírka radnice Brno-střed

Radnice městské části Brno-střed byla kvůli policejnímu zásahu zavřená celý den. „S policií spolupracuje tajemník úřadu, bližší informace nemám,“ řekla ČTK mluvčí radnice Kateřina Dobešová. Důvody zásahu nezná. Podle Seznamu policisté zadrželi radního za ANO Jiřího Švachulu.

Kapsch je provozovatelem mýta v Česku od roku 2007. V tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 ale zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Společnost Kapsch výsledky tendru napadla, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ale platnost smlouvy potvrdil. Kapsch uvedl, že se obrátí na soud.

V účetním období od dubna 2017 do března 2018 firmě meziročně klesl zisk o 13,7 procenta na 170 milionů korun. Tržby činily 1,8 miliardy korun, meziročně zhruba o 230 milionů korun méně. Zisk společnosti je v ČR tvořen především právě příjmy z provozu elektronického mýta, přičemž výnos z mýtného se od 1. dubna 2017 do 31. března 2018 vyšplhal na 10,5 miliardy korun.