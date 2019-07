Holčička (†1,5) vypadla z okna zaoceánské lodi: Vyklouzla dědovi z rukou

Na palubě zaoceánské lodě Freedom of the Seas (Svoboda moří) došlo v neděli odpoledne ke strašlivé tragédii. Při kotvení v portorickém městě San Juan z okna 50 metrů nad zemí vypadla 18měsíční holčička, když vyklouzla dědečkovi z rukou. Děvčátko zemřelo krátce po dopadu.

Portorická policie vyšetřuje tragický případ smrti teprve 18měsíční holčičky. Dívka zemřela po 50metrovém pádu z okna zaoceánského parníku Freedom of the Seas (Svoboda moří), jedné z největších lodí tohoto druhu.

Podle svědků holčičku před pádem držel její dědeček u otevřeného okna a ona mu vyklouzla. V nemocnici lékařům nezbývalo než konstatovat smrt. Policisté událost vyšetřují jako nešťastnou nehodu.

K incidentu došlo v neděli v půl páté odpoledne. „Na místě je kriminální policie, vyšetřovatelé zkoumají kamerové záznamy. Rodinu zatím nebylo možné vyslechnout. Celé je to velmi smutné a tragické,“ řekl v neděli médiím vládní úředník Elmer Román.

Hrozivou scénu sledovalo několik dalších pasažérů. „Slyšeli jsme nářek příbuzných, byli jsme blízko. Ten bolestný pláč nemá v přírodě s ničím srovnání,“ řekl portorické televizní stanici Telemundo jeden z pasažérů.

Podle portorických médií zesnulá holčička pocházela z amerického státu Indiana a na dovolené byla s rodiči a prarodiči.

„Spolupracujeme s místními úřady a snažíme se odpovědět na všechny jejich dotazy ohledně události na naší lodi. Více informací v tuto chvíli poskytnout nemůžeme,“ stojí v oficiálním vyjádření rejdařské společnosti Royal Caribbean International, které loď patří.

Freedom of the Seas je jeden z největších zaoceánských parníků. Do roku 2009 šlo dokonce o největší osobní loď. Freedom of the Seas má 18 pater, je vysoká 64 metrů a dlouhá 339 metrů.

Vejde se na ni skoro pět tisíc pasažérů a zhruba 1300 členů posádky. K tragédii došlo na konci sedmidenní plavby po Karibiku. Loď postupně obeplula Antiguu, ostrov Svatá Lucie nebo Barbados.