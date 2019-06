Svědectví z letu do Hurghady: Paní sotva došla do letadla, kolaps a resuscitace před všemi cestujícími, líčí Iveta

Odlet na dovolenou se proměnil v noční můru pro české turisty, kteří letěli s leteckou společností Smart Wings do egyptské Hurghady. Před startem na palubě letadla zemřela cestující. Chvíli poté bylo cestujícím oznámeno, že letadlo má závadu. Turisté na letišti strávili dlouhých šest hodin! Co se dělo na palubě letadla a v letištní hale, popsala pro Blesk Iveta K.

Sezóna dovolených pomalu začíná. Mezi oblíbené destinace českých turistů patří Egypt, kam letecké společnosti denně vypravují několik letů. Do Egypta s cestovní kanceláří Exim Tours se vypravila i Češka Iveta K., která měla odlétat do Hurghady s leteckou společností Smart Wings v pátek pět minut po půlnoci. Ovšem cesta do země snů se změnila v hororový zážitek.

Poté, co cestující byli vpuštěni do letadla, došlo k tragédii. „Měli jsme odlétat v pátek v 0:05 do Hurghady s CK Exim Tours a leteckou společností Smart Wings. Během nástupu do letadla jsem si všimla, že nastupuje též paní, která téměř nemůže chodit a podpírali ji manžel a syn. Pár minut před odletem ta paní zkolabovala,“ řekla pro Blesk.cz svědkyně Iveta. Podle informací FTV Prima budou mít cestující zřejmě nárok na odškodnění ve výši 400 eur (10 256 Kč).

Náhlá smrt před očima dětí

Na místo okamžitě vyrazili lékaři i hasiči. „Začali ji oživovat. Oživovali ji cca půl hodiny. Bohužel neúspěšně. Paní vynesli,“ dodala svědkyně. Marnému snažení lékařů přihlíželi všichni pasažéři. „Byli jsme tam všichni. Já seděla daleko od nich. Viděla jsem jen záchranáře, jak dlouhou dobu prováděl masáž srdce. Potom přinesli nějaké přístroje asi s elektrikou,“ dodala svědkyně.

Na palubě letadla seděly i malé děti, které tragédii přihlížely. „Hlavně to bohužel viděly i děti, teď se mění posádka a snad už poletíme. Snad už let bude v pořádku,“ napsala na facebook další cestující Petra V.

Noc na letišti s jednou stravenkou

Ovšem stroj ani potom nevzlétl. „Chvíli jsme čekali a potom nám řekli, že letadlo má závadu a vrátili nás do odletové haly. Čas odletu nám dali na 6:10 a nabídli nám stravenku za 220 Kč,“ uvedla.

Po mnohahodinovém čekání v odletové hale nakonec cestující byli vpuštěni do letadla. „Odletěli jsme v 6:40. Budeme žádat po Smart Wings náhradu za zpožděný let, který trval déle než 6 hodin,“ dodala Iveta.

Letiště odmítlo tragédii potvrdit

Redaktoři Blesku kontaktovali mluvčí letiště, letištní záchranku i hasiče. Nikdo se ale k incidentu nechtěl téměř vyjadřovat. Mluvčí letiště potvrdil, že letadlo mělo skutečně závadu, kterou byla nefunkční GPS systému, jež se podařilo opravit. Požár v kokpitu, který naznačovali další cestující, vyloučili.

„Můžeme potvrdit zdravotní komplikace na palubě. Ke konkrétnímu zdravotnímu stavu se nebudeme vyjadřovat,“ uvedl po několika urgencích mluvčí letiště Roman Pacvoň. Na dotaz, zda může alespoň vyvrátit, že v letadle někdo zemřel, znovu zopakoval, že podrobnosti zveřejnit nechce. „Toto je naše jediné vyjádření,“ dodal.