Dovolenkářům z Ostravy a Pardubic zrušili přes 100 letů do Egypta, Řecka i Bulharska

„Společnost SmartWings ve čtvrtek informovala o zrušení 124 letů v průběhu letní sezony. Jedná se o zhruba 13 % ze všech sezonních letů, které byly z ostravského letiště v tomto roce plánovány," řekla Pustějovská.

Zrušení podle ní pravděpodobně nejvíce postihne vybrané lety do egyptské Hurghady a Marsy Alam, dále do bulharské Varny a na řecký ostrov Kos. Odlety do ostatních letních destinací se uskuteční podle plánu.

O last minuty bude bitka. Řada Čechů neodletí na dovolenou z Ostravy a Pardubic?

„Děláme maximum pro to, aby dopady na provoz a naše cestující byly co nejmenší. Aktuálně jednáme s 11 leteckými přepravci z Egypta, Bulharska, Turecka a Řecka, abychom nahradili co nejvíce z těchto zrušených letů,“ řekl obchodní ředitel Letiště Ostrava, Stanislav Bujnovský.

Řešením jsou jiní dopravci

„S cestovními kancelářemi tuto situaci intenzivně řešíme. Podařilo se nám již zajistit dopravce, který má dostatečné kapacity na to, aby s největší pravděpodobností realizoval všechny zrušené lety z Ostravy do Egypta,“ dodal.

Podobnou situaci řeší i letiště v Pardubicích. Část tamních charterových letů v turistické sezoně zajistí z Pardubic do bulharského Burgasu, na Krétu, Rhodos nebo do turecké Antalye společnost CK Fischer.

Pardubice zrušily pravidelné lety na Rhodos v pondělí v poledních hodinách, a to od 3. června 2019 až do konce září, jak uvedla TV Prima. Lety do Burgasu utrpí nejvíce. Zrušeny jsou úterní, čtvrteční i nedělní lety, a to od první poloviny června až do poloviny září.

Pravidelné lety byly zrušeny i na Heraklion na Krétě. Pardubičtí turisté neodletí středečním letem od 5. června 2019 až do 2. října. Cestující odlétající do Turecka pak nepotěší zpráva o zrušení čtvrtečních letů do Antalye, a to od 6. června až do 3. října.

Provoz letadel 737 MAX je nyní pozastaven i v dalších částech světa včetně Evropy kvůli dvěma tragickým nehodám tohoto stroje v Indonésii a v Etiopii. Firma pozastavila také dodávky zákazníkům. Nyní se snaží zlepšit software, aby zajistila, že se podobné nehody nebudou opakovat. Etiopští vyšetřovatelé označují za jeden z faktorů březnové tragédie softwarový problém stabilizačního systému MCAS.