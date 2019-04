O last minuty bude bitka. Řada Čechů neodletí na dovolenou z Ostravy a Pardubic?

for

Autor: for , kon -

Společnost Smartwings, která zajišťuje lety pro většinu českých cestovních kanceláří, hlásí potíže. Třetinu její flotily měly v létě obsloužit Boeingy 737 MAX, které po tragédiích v Etiopii a Indonésii zůstávají na zemi. A po víkendu už začíná být jasnější, které linky čeká omezení a jak se mají změnit časy odletů. Třeba dovolenkový portál Invia.cz oznámil rušení všech letů z Pardubic, čeká to zřejmě i Ostravu. Čedok zas varuje před omezeným počtem tzv. last minute zájezdů. První problémy hlásí i klienti – například paní Veronice s rodinou posunuli odlet do Egypta o 17 hodin.