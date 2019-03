Letadla s Čechy uzemnily pády boeingů. „Přehnaná opatrnost,“ říká bývalý pilot

Prakticky okamžitý zákaz letů Boeingů 737 MX zastihl v úterý večer ve vzduchu dva stroje mířící do Prahy. Potom, co musely přistát v Ankaře a Tunisu, poslal přepravce pro cestující letadla jiného typu. Podle leteckého publicisty a bývalého pilota Ladislava Kellera šlo v tomto případě o přehnanou opatrnost. Provozovatelé měli dostat určitý čas, aby se jejich letadla mohla vrátit na základny.

Dvě tragické nehody a spousta zmařených lidských životů. Boeing 737 MAX měl problémy v poslední době nejen v Etiopii, kde zemřelo 157 lidí. Zřítil se také v říjnu u indonéského ostrova Jáva. „Podobnost spočívá v tom, že k nehodě došlo několik minut po startu. Letadlo přešlo do stoupání, let byl nestabilní,“ řekl v pořadu Epicentrum na Blesk.cz Ladislav Keller.

Připomněl, že ani první nehoda není dořešená a o příčinách druhé, etiopské nehody se nyní neví vůbec nic, protože nebyly vyhodnocené černé skříňky. Dle něj je otázka, zda byla chyba v ukazateli úhlu náběhu.

Řada států - nakonec včetně USA - přitom sáhla ke stažení Boeingů 737 MAX na zem. „Vydat plošně zákaz všech letounů v podstatě z hodiny na hodinu, když nevíme, proč došlo k té druhé nehodě, je přehnaná opatrnost,“ míní však letecký odborník. Řešení při uzemnění Boeingů 737 MAX se však dle něj určitě najde.

Video Bývalý pilot o kauze Boeing: Nevíme, jak dlouho bude zákaz letů platit. České turisty měli pustit domů - Markéta Volfová, Lukáš Červený 1080p 720p 360p REKLAMA

Pověst boeingu tyto tragédie pošramotí, jejich akcie šly dolů. Ovšem časem se vše vrátí do normálu, podotýká Keller. „Vzhledem k tomu, že to je firma s dlouhou tradicí a vysokou spolehlivostí a ekonomičností, tak se postupně vrátí všechno do normálu a dál bude pokračovat konkurenční boj mezi Boeingem a Airbusem," míní však expert. Situaci s úbytkem strojů podle něj vyřeší letecké společnosti jak využitím starších letadel, tak zrušením některých letů.

Odklonili váš let kvůli zákazu boeingů mimo EU? Nárok až na 15 tisíc nemáte

Letadla mířící do Prahy

Ke stažení letadel se zavázala i Česká republika. A na neplánovaná přistání v Tunisu a Ankaře musela i dvě letadla s Čechy na palubě. „Já bych to jako nepřipravenost nepovažoval. K těmto zákazům došlo poměrně nečekaně, nebylo to nijak avizované delší dobu dopředu,“ říká Keller, který sám létal s Boeingem 737.



„Když už se takové opatření vydává, tak ti provozovatelé dostanou určitý čas, aby se ta jejich letadla mohla vrátit na jejich základny," popisuje běžnou praxi. Okamžitý zákaz tak považuje za příliš tvrdý. „Myslím si, že ta účinnost mohla být o několik hodin odložená, protože z Ankary k nám je to necelé čtyři hodiny letu,“ říká.

Nebylo jídlo, děti trpěly: Moderátorka Veronika po zákazu boeingů nocovala v Turecku

Krizové situace podle návodu

„Požár na palubě je jedna z nejhorších situací, která vůbec může to letadlo, posádku a cestující postihnout,“ pokračuje odborník. Když ke krizovému momentu v průběhu letu dojde, bývalý pilot upozorňuje, že posádka má přesný návod, jak postupovat. „Máme vyloženě velmi krizové situace, např. roztržení motoru - v takovém případě posádky mají k dispozici standardní scénáře. Mají naprosto přesně předepsané, jak se musí v těch určitých okamžicích, v těch situacích chovat,“ říká Keller.

Jde i o návod pro kapitána, jak se má rozhodnout - zda nouzově přistát, letět na náhradní letiště apod. U jednodušších závad je povoleno letět dál. Když dojde např. na roztržení motoru, přistává se na letišti vzletu či právě náhradní letiště. Což však některá letadla bohužel nestihnou... „Posádky jsou cvičené na to, že musí správně reagovat, když nemají správnou indikaci přístrojů,“ dodává Keller.