Situace na palubě etiopského letadla? „Panika za plného vědomí!“ Říká pilot Boeingu 737

Vyšetřovatelé i širší veřejnost hovoří o tragickém pádu letadla v Etiopii jako o jednom z nejhorších leteckých neštěstí za posledních deset let. V troskách Boeingu 737 Max-8 zahynulo 157 lidí. K případu se vyjádřil zkušený pilot. Z toho, jak popsal poslední okamžiky cestujících, mrazí.

Na Boeingu 737 typu Max-8 nalétal pilot Peter Švec přes 10 tisíc letových hodin, za jeho knipl usedl téměř 5000krát. Slovák dobře ví, co obnáší sedět ve stroji, který mají ve svých flotilách i české a slovenské aerolinky. „Mají ho letecké společnosti v Polsku i České republice. Slováci v této verzi můžou letět i do Dubaje,“ řekl Švec pro web Pluska.sk.

Za kruté neštěstí, při němž přišla o život i rodina slovenského poslance Antona Hrnka, sice pravděpodobně může porucha na letounu, ten je ale jinak prý podle pilota spolehlivý. „Podle mně dostupných informací jde o velmi vzácný jev, tak jeden případ z milionu letů,“ řekl Švec k variantě, že za nehodu může porucha rychloměrů.

Světem kolují také zprávy o tom, že v méně vyspělých zemích neprobíhají tak pečlivé předletové kontroly jako jinde, ale pilot Peter Švec má za to, že společnost Ethiopian Airlines patří v oblasti mezi ty „lepší“. Ani tak ale nevylučuje, že vyšetřování odhalí pochybení v řadách leteckých techniků a kontrolorů.

Co se doopravdy na palubě stalo, odhalí až pečlivé vyšetřování a prozkoumání černých skříněk, které již byly nalezeny. Peter Švec ale pro web Pluska.sk poodhalil, jak mohly vypadat poslední chvíle pasažérů a pilotů, kteří se k zemi řítili obrovskou rychlostí jen minuty po startu.

„Piloti si určitě uvědomovali, že to nemají v rukou. Mohli být zmatení z reakcí letadla, možná udělali nějaká pochybení a vyřadili třeba systém vyvážení. To už nechme na vyšetřovatelích,“ polemizoval Švec o tom, jak hrůzné momenty prožívali jeho kolegové v kokpitu. Na palubě za nimi to ale nebylo lepší.

„Tam nebyly podmínky a důvody ke ztrátě vědomí, jen pro paniku. Samotný náraz nastal při rychlosti přibližně 700 km/h a byl velice rychlý a devastační, při takovém už vědomí nestihne ani cítit bolest,“ řekl smutně Švec, který má ale za to, že pasažéři dobře věděli, že se nejspíš blíží jejich konec už pár desítek sekund před nárazem.