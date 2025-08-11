Řidič busu srazil hocha (4): Nevšiml si toho a pokračoval v jízdě

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Aktu.cz)
Autor: ČTK - 
11. srpna 2025
09:47

Slovenský řidič linkového autobusu v neděli večer v rakouském regionu Paznauntal srazil čtyřletého chlapce z Izraele a nevšiml si toho. 

Chlapec se svým otcem vystoupil z autobusu v Kapplu, ale spadl. Autobus ho srazil kolem, když se rozjížděl. Čtyřiadvacetiletý řidič si toho nevšiml a pokračoval v cestě. Chlapce ošetřili na místě a pak ho do nemocnice v Innsbrucku transportoval vrtulník. Přesný rozsah jeho zranění není znám. Policisté později řidiče autobusu vypátrali.

 

