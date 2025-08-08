Drama u Poděbrad: Na dálnici boural autobus plný lidí!

8. srpna 2025
V pátek ráno došlo z výjezdu dálnice u Nymburka k čelnímu střetu autobusu a dodávky. V autobusu cestovalo 9 lidí! Jak Blesku potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková, v nemocnici skončila jedna osoba. Případ má v rukou policie.

K dopravní nehodě došlo v pátek krátce po půl sedmé ráno, a to na silnici č. I/38. „Podle prvotního šetření řidič dodávky při výjezdu z dálnice nedal přednost v jízdě autobusu a došlo ke střetu,“ potvrdila Blesku mluvčí policie Michaela Richterová.

„U dopravní nehody autobusu a osobního vozidla zasahovali hasiči z Nymburka a Poděbrad,“ uvedl na sociálních sítích HZS Středočeského kraje. V autobusu celkem cestovalo 9 osob.

„V péči jsme měli jednu osobu, kterou jsme s odřeninou převezli do nemocnice. Jinak se nehoda obešla bez zranění“ upřesnila redakci mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Případem se v tuto chvíli zabývají policisté.

vodnar pafka ( 8. srpna 2025 10:14 )

Devět cestujících = plný autobus? Autor titulku je tupé jelito.

