Drama u Poděbrad: Na dálnici boural autobus plný lidí!
V pátek ráno došlo z výjezdu dálnice u Nymburka k čelnímu střetu autobusu a dodávky. V autobusu cestovalo 9 lidí! Jak Blesku potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková, v nemocnici skončila jedna osoba. Případ má v rukou policie.
K dopravní nehodě došlo v pátek krátce po půl sedmé ráno, a to na silnici č. I/38. „Podle prvotního šetření řidič dodávky při výjezdu z dálnice nedal přednost v jízdě autobusu a došlo ke střetu,“ potvrdila Blesku mluvčí policie Michaela Richterová.
„U dopravní nehody autobusu a osobního vozidla zasahovali hasiči z Nymburka a Poděbrad,“ uvedl na sociálních sítích HZS Středočeského kraje. V autobusu celkem cestovalo 9 osob.
„V péči jsme měli jednu osobu, kterou jsme s odřeninou převezli do nemocnice. Jinak se nehoda obešla bez zranění“ upřesnila redakci mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Případem se v tuto chvíli zabývají policisté.
Devět cestujících = plný autobus? Autor titulku je tupé jelito.