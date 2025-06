Na Jesenicku naboural autobus plný dětí: Desítky zraněných

Při nehodě autobusu u Zlatých Hor na Jesenicku se v úterý ráno zranilo 21 dětí a učitelka. Zranění by neměla být vážná, záchranáři děti a učitelku převáži do nemocnic v Jeseníku a Krnově. Autobus sjel ze silnice a narazil do stromu, informovala na sociální síti X policie.