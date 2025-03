Ondřej (†18) úmyslně narazil do stromu: „Ani skoro nevidím přes slzy,“ loučil se v dopise na sítích

Vše na první pohled vypadalo jako běžná dopravní nehoda. Když na místo dorazili záchranáři, zjistili, že mladému řidiči už nemohou pomoci. Mladík utrpěl zranění neslučitelná se životem. Jak se ale brzy ukázalo, o nešťastnou náhodu nešlo...

Ondřej krátce před svou smrtí zveřejnil na sociálních sítích dlouhý dopis, v němž popsal své zoufalství a důvody, proč se rozhodl svůj život ukončit. Uvedl, že před usednutím do auta se nekontrovatelně rozplakal a následně si začal hledal místo, kde svůj čin uskuteční. „Nebyl to dlouhý život, ale za to plný emocí,“ napsal.

Ve svém vzkazu se svěřil, že s depresivními myšlenkami bojoval už od patnácti let a dlouho hledal důvod žít. Přesto se na veřejnosti choval tak, že by nikdo netušil, co se mu honí hlavou. „Dnes jsem byl venku s lidmi a smál se, nikdo by neřekl, že si jdu něco udělat,“ stojí v mrazivém vzkazu.

Zároveň upozornil na tlak, jemuž mladí lidé v dnešní době čelí, a apeloval na rodiče, aby svým dětem věnovali více pozornosti a lásky. Podle něj si mnozí ani nedokážou představit, co mladí lidé v době sociálních sítí prožívají.

Přestože si Ondřej vybral odchod ze života, jeho dopis byl zároveň plný vděku a lásky k rodině. Svému nejmladšímu sourozenci Eliášovi napsal dojemný vzkaz. „Až vyrosteš, tak na tebe budu dávat pozor, budu vždycky tvoje síla kolem tebe. Odpusť bráchovi.“ Jeho poslední slova byla plná bolesti a smutku. „Moc vás miluju, ani skoro nevidím přes slzy, tak moc mě to mrzí.“

Ondřejův příběh bohužel není ojedinělý. Podle dostupných údajů je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí u mladých lidí ve věku 15 až 24 let. Psychologové upozorňují, že mnoho mladých lidí se bojí mluvit o svých problémech a často je skrývají. Přitom existují organizace a odborníci, kteří mohou pomoci.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.