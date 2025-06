Krásnou kadeřnici ubodal hromotluk v autě: Přepadl ji v garáži

Kadeřnici (†27) z amerického státu Florida ubodal v jejím autě ohromný muž, který se později vraždou chlubil policii. Ženu napadl v uzavřených garážích bytového domu. Pokusila se ukrýt ve voze, agresor ale silou otevřel dveře. Při útěku bodnul do krku ještě dalšího muže.

Kadeřnice Hailey Hosfordová se minulou středu vydala pozdě v noci za svým kamarádem. Zaparkovala pronajaté auto v soukromých garážích patřících k bytovému domu a vystoupila. Náhle si však všimla mohutné, 130kilové postavy Jacksona Sagesseho, která se k ní rychle blížila. Hailey se lekla a zavřela za sebou dveře. Útočník však vší silou dveře otevřel a vrhl se na nebohou kadeřnici.

Muž na ženu nelítostně zaútočil, bezpečnostní kamera zachytila jen pohyb ruky, který naznačoval opakované bodání. Po mordu začal odcházet pryč, natrefil však na Haileina kamaráda, za kterým přijela. Dvojice se dostala do fyzické potyčky, při které Jackson bodl druhého muže do krku. Zraněnému se podařilo z místo utéct a zavolat policii.

Ta na místě našla tělo Hosfordové s několika bodnými ranami na krku a hrudi. „Byla to bojovnice. Věřím, že se jen tak nedala, i když určitě měla strach,“ řekl deníku New York Post kamarád Aubrey. „V poslední zprávě mi napsala, že mě moc miluje. Není to jen bezejmenné tělo a já nechci, aby na ni svět zapomněl. Ve světě existuje dobro a zlo. Kousek dobra jsme právě ztratili,“ dodal smutně.

Zaměstnanci činžáku muže pachatele poznali ze záznamů bezpečnostních kamer. Sagesse bydlel ve vedlejším bytovém komplexu se svou matkou. Policie našla na dveřích jeho bytu krvavé skvrny a v kuchyni nůž odpovídající popisu vražedné zbraně. K brutálním činům se bez okolků přiznal. „Někoho jsem ubodal a pak odešel,“ shrnul prostě. Tvrdil také, že se jen bránil, nedokázal však říct před čím.

Policie ho obvinila z vraždy a momentálně čeká ve vazbě na soudní slyšení.