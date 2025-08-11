Děsivá nehoda u Netřebic: »Superbourák« skončil v plamenech!
Na dálnici D3 u Netřebic na Českokrumlovsku došlo k nehodě luxusního vozu Chevrolet Corvette Stingray. Řidič měl údajně narazit do svodidel, auto následně začalo hořet! Řidiče záchranáři převezli se zraněním do nemocnice.
Nehoda policisty i hasiče zaměstnala v sobotu po 13. hodiněna 157. kilometru na dálnici D3. „Řidič vlivem technické závady nezvládl řízení, následně dostal smyk a narazil do svodidel. Řidič byl se zraněním odvezen do nemocnice,“ uvedla Blesku mluvčí jihočeských policistů Štěpánka Schwarzová. Dechová zkouška vyšla negativní.
Auto začalo krátce po nárazu hořet. „Na místě zasahovali profi hasiči z Českého Krumlova a dobrovolný sbor Velešín. Při jejich příjezdu již nádrž nehořela, provedli zajištění vozidla a likvidaci úniku provozních kapalin,“ dodal k případu mluvčí hasičů Vratislav Malý.
