Nebylo jídlo, děti trpěly: Moderátorka Veronika po zákazu boeingů nocovala v Turecku

Zatímco Češi cestující z Kapverdských ostrovů doletěli do Prahy se šestihodinovým zpožděním, další na trase z Dubaje na návrat teprve čekají v turecké Ankaře. To vše kvůli zákazu Boeingů 737 MAX 8 v evropském vzdušném prostoru. Mezi nimi i moderátorka televize Seznam Veronika Farářová se svojí maminkou. Pro Blesk Zprávy popsala, jak zpráva o zákazu vytvořila chaos na letišti. A jak je na cestě s českou aerolinkou Smartwings přes 20 hodin. Ta už se předem cestujícím za všechny komplikace omluvila.

Byla to zpráva, na kterou bude řada Čechů vracejících se z exotiky dlouho vzpomínat. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) pozastavila vstup všech letadel Boeing 737 MAX 8 do vzdušného prostoru Evropy a lidem se tak zkomplikoval návrat z dovolené i pracovních cest.

Zákaz přišel v reakci na leteckou nehodu v Etiopii, kdy při pádu tohoto typu letadla zemřelo 157 lidí. Platí od úterní 20. hodiny večer a jak letiště, tak aerolinky na to nebyly připraveny.

Češi uvízli při návratu z exotiky. Boeing 737 MAX 8 nesmí do vzduchu v celé EU

Boeing 737 MAX 8 má ve své flotile i společnost Smartwings. Když přišel zákaz, dvě jeho letadla s Čechy na palubě byla v té době ve vzduchu a musela přistát mimo Evropskou unii. Jedno, z Kapverdských ostrovů, dosedlo v Tunisku. A druhé z Dubaje přistálo v Turecku.

Hodiny čekání, žádné jídlo

Pro cestující z Kapverd se v noci našel náhradní spoj a cestující se již dostali do zpět do Česka – ve středu kolem páté ráno. Cestující z Dubaje ale takové štěstí neměli. Je mezi nimi i moderátorka televize Seznam Veronika Farářová se svojí maminkou, která doufala, že touto dobou bude již doma v Praze.

Místo vlastní postele skončily ženy v hotelu v Ankaře a musely si na návrat počkat. Zprávu o zákazu Veronika popsala jako náhlou, dozvěděla se ji, když seděla v letadle. A první reakce pilota byla, že problém dostat se do Prahy nebude. „Mířili jsme do Istanbulu a tvrdili nám, že jen natankujeme a poletíme dál. Už v té době jim ale muselo být jasné, že to nepůjde,“ řekla Farářová pro Blesk Zprávy.

Plán vydat se do Prahy ovšem nevyšel. A neuspěl ani pokus o přistání v největším tureckém městě. „Istanbul byl plný, tak jsme letěli do Ankary,“ uvedla. Následovalo několikahodinové čekání, kdy se jak personál letiště, tak aerolinka snažila situaci řešit. „Nikdo nás nijak neinformoval,“ stěžovala si Farářová s tím, že cestující mohli jen hádat, co se děje. Dlouho nedostali ani nic k jídlu, což podle ní špatně nesly rodiny s dětmi.

Návrat do Prahy nejspíš až ve středu večer

Nakonec byli cestující v průběhu noci odvezeni do hotelu v Ankaře, kde tráví čas doteď. „Bylo to náročné, jsme 20 hodin na cestě. Dvě hodiny spánku. Ale v hotelu jsme dostali snídani,“ zmínila Farářová.

I nadále je to podle ní s informacemi komplikované. Kdy se dostane domů, tak stoprocentně neví. Mělo by to ale být ve středu večer. „Ve 14 hodin by pro nás měl jet svoz z hotelu a náhradní letadlo by pak mělo letět v 19 hodin,“ řekla moderátorka.

Situace na palubě etiopského letadla? „Panika za plného vědomí!“ Říká pilot Boeingu 737

Zkušenost Farářové potvrzuje další cestující Petr Urbánek. V dopise pro ČTK si rovněž stěžoval na nedostatek informací. „Cestujícím nebylo více než dvě hodiny poskytnuto žádné občerstvení, ubytování ani informace o dalším postupu. Byli drženi v tranzitní letištní hale a nebylo jim umožněno, aby ji opustili a zaplatili si hotel sami. Nakonec po 2,5 hodinách hromadně prošli pasovou kontrolou a do hotelu se dostali až po téměř čtyřech hodinách od přistání,“ popisoval muž.

Smartwings má sedm Boeingů 737 MAX 8

Společnost Smartwings má ve své flotile sedm strojů Boeing 737 MAX 8. Celkem si jich objednala 39, zařazuje je postupně.

Podle její mluvčí Vladimíry Dufkové udělala společnost maximum pro to, aby cestující dopravila do Prahy. Kvůli okamžitému uzavření evropského vzdušného prostoru pro letouny Boeing 737 MAX ale neměla jinou možnost, než hledat náhradní letiště mimo EU a poté řešit přepravu klientů do Prahy.

„Cestujícím se omlouváme za nepříjemnosti a komplikace, které nevznikly naší vinou,“ zdůraznila Dufková. Lidé z obou boeingů podle ní nemají nárok na odškodění, protože problémy nezpůsobila letecká společnost.

V době, kdy začalo platit rozhodnutí o zastavení provozu letadel typu Boeing 737 MAX 8, měly Smartwings ve vzduchy čtyři tyto stroje. Další spoje z Reykjavíku na Kanárské ostrovy a z Tenerife do Tel Avivu dorazily podle plánu, dodala Dufková.

Na pražském Letišti Václava Havla nasazují letouny typu Boeing 737 MAX v pravidelné dopravě vedle Smartwings už jen nízkonákladové dubajské aerolinky flydubai. Na středeční ranní lince z Dubaje do Prahy i opačným směrem společnost flydubai změnila typ letadla, takže oba spoje odletěly podle plánu, řekl ČTK mluvčí ruzyňského letiště Roman Pacvoň. Letiště ráno na twitteru vyzvalo cestující obou dopravců, aby v souvislosti s přerušením provozu letadel typu 737MAX pečlivě sledovali status svého letu a v případě změn kontaktovali svoji leteckou společnost.