Odklonili váš let kvůli zákazu boeingů mimo EU? Nárok až na 15 tisíc nemáte

Českým turistům se kvůli zákazu letů Boeingů 737 MAX 8 nad Evropou protáhl návrat z Dubaje i Kapverdských ostrovů. Jedni museli nocovat v turecké Ankaře, další čekat na jiné letadlo v Tunisu. Protože jejich cesta z exotiky měla mít cíl v Praze a letěli navíc českou aerolinkou, mohli by teoreticky požadovat kompenzace ve výši až 15 tisíc korun na osobu. Jenže se jednalo o mimořádnou událost a v takovém případě nárok nevzniká.

Jestli má cestující vůbec na odškodnění nárok, se odvíjí od toho, v jaký moment ho dopravce o nadcházejících potížích informoval. Pokud to stihl dříve než 14 dní před plánovaným uskutečněním letu, pak nárok na finanční kompenzaci nevzniká.

Důležité také je, pokud letecká společnost nabídla v termínu přijatelný náhradní let. „Zároveň cestující nesmí od letecké společnosti dostat v období 7–14 dní před odletem nabídku letu, který odlétá nejpozději dvě hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není pozdější jak čtyři hodiny po plánovaném času příletu,“ popisuje Petr Novák ze společnosti Vašenároky.cz.

„Anebo cestující nesmí od letecké společnosti dostat v posledním týdnu nabídku náhradního letu, který odlétá nejpozději jednu hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není opožděn o více než dvě hodiny,“ uvádí právník další variantu, při které nárok na finanční kompenzaci nevzniká.

U kterých aerolinek na náhradu dosáhnete?

Pokud přijatelný náhradní let nabídnut nebyl, letecká společnost je z Evropské unie, Norska, Islandu nebo Švýcarska – to v případě Ryanairu platí, jde o irskou společnost – anebo se měl let uskutečnit z letiště na území EU a přidružených států, pak cestující můžou požádat o odškodnění.

Jeho výše se odvíjí od délky plánovaného letu. Nejnižší možné je 250 eur (6400 korun) a nejvyšší 600 eur (15 360 korun). Vyplývá to z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.

250 eur (6400 korun) pro let kratší než 1500 km

400 eur (10 240 korun) pro let v rozmezí 1500 a 3500 km

600 eur (15 360 korun) pro let delší než 3500 km

Na důvodu zrušení letu záleží

U odškodnění rovněž hraje roli, z jakého důvodu byl let zrušen. Pokud šlo o mimořádnou okolnost, mezi které se řadí například přírodní katastrofy, politická situace v zemi nebo stávka zaměstnanců letiště, nárok na odškodnění nevzniká. Stávka zaměstnanců přímo letecké společnost však mimořádnou okolností není, tudíž je Ryanair povinen, pokud nenabídl adekvátní náhradní let, odškodnění vyplatit.

Platí to dokonce i tehdy, pokud vrátil peníze za letenku nebo pokud nabídl let v jiný termín. „Jestliže klient letecké společnosti využije nabídku náhradního letu, která je však například o den později, než byl plánovaný let, nárok na odškodnění nezaniká,“ vysvětloval Novák.