Češi se na Velikonoce chtějí ohřát v Egyptě nebo termálech, zájezdy rychle mizí

„Češi létají o Velikonocích nejvíce do Egypta, potom jsou to termální lázně v Maďarsku. Co se týče naší republiky, je to jižní Morava, jih Čech a Krkonoše. Následují Spojené arabské emiráty a Francie, hlavně s návštěvou Paříže,“ sdělila ČTK mluvčí agentury Invia Andrea Řezníčková. O Velikonocích Češi jezdí podle ní také ještě lyžovat, šestou příčku proto obsadila Itálie. Následují Kanárské ostrovy, Rakousko, Slovensko a Kapverdy.

Podle cestovní kanceláře Fischer je zájem proti době před čtyřmi nebo pěti lety vyšší o desítky procent. „Souvisí to jednak s tím, že je volno i na Velký pátek, ale i s tím faktem, že zájem o cestování obecně rok od roku stoupá. Ekonomice se daří, lidem rostou platy, což se v cestovním ruchu projevuje vždy pozitivně,“ řekl mluvčí kanceláře Jan Bezděk.

Většina zájezdů je vyprodaná

Podle obchodního ředitele Exim Tours Petra Kostky je většina velikonočních zájezdů již vyprodaná. Mezi oblíbené destinace zařadil Egypt a Kapverdské ostrovy. „Oproti minulému roku se vrací například Barcelona a další evropské metropole, jako Istanbul a Moskva,“ dodal.

Cestovní kancelář Alexandria doplnila, že zájem o zájezdy je nejen na Velikonoce, ale také na prodloužené víkendy u svátků na prvního a osmého května. „Sehnat na tyto termíny v nejoblíbenějších destinacích dobrý hotel za rozumnou cenu, to bývá na poslední chvíli pořádný oříšek,“ uvedl marketingový ředitel Alexandrie Petr Šatný.

Slevomat uvádí, že kromě Velikonoc se zvyšuje zájem i o eurovíkendy obecně. Výjimkou je kvůli chystanému opouštění Evropské unie Velká Británie. „Zatímco Británie patřila v minulosti mezi prodejní hity, tak od loňského roku je vidět, že poptávka je rozkolísaná, respektive spíše upadající. Meziročně až o 30 procent. Dokonce i cestovní kanceláře, které s námi spolupracují, si nám stěžují, že organizace zájezdů je komplikovanější,“ uvedla ředitelka firmy Marie Havlíčková.