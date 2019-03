Cestovka oškubala 1500 lidí, peníze nedostali. Soud konkurz odmítl, majitel dělá mrtvého brouka

„Lanařila jsem rodiče, aby jeli s námi. Teď je nepovedený zájezd na moje jméno,“ svěřila se bývalá ředitelka ze základní školy Marie. Patří k dalším 1500 lidem, kteří přišli o desítky tisíc korun poté, co ústecká cestovka Brouk servis ohlásila loni v létě krach. Zálohy na zájezdy přitom přijímala ještě den před ohlášeným úpadkem. I když byla cestovní kancelář pojištěna proti úpadku, pojišťovna náhradu klientům vyplatit nemohla. Kvůli tomu, že majitel cestovky Václav Kratochvíl nespolupracoval v rámci insolvenčního řízení, nemohl soud vyhlásit úpadek a poslat fimu do konkurzu. Klientům tak zbývá poslední možnost - pokusit se získat peníze přímo od Kratochvíla.

Marie chtěla dětem zpříjemnit vyučování a rozhodla se už potřetí zorganizovat zájezd pro své žáky i s rodiči. „Dělali jsme to i předchozí roky. Děti se s učiteli od rána učily a poté si s rodiči užívaly dovolenou. Lanařila jsem rodiny, aby se k nám přidaly. Teď je nepovedený zájezd na mé jméno a na škole už nejsem,“ svěřila se Blesk Zprávám nyní už bývalá ředitelka jedné základní školy.

Zájezd zorganizovala pro téměř stovku žáků, naštěstí neposlala poslední splátku peněz a přišla „jen“ o 60 % z částky. „Pozorně jsem si všechno hlídala, když jsem chtěla poslat poslední zálohu, byla jsem upozorněna zaměstnancem cestovky, ať to neplatím. Že se něco děje,“ pokračuje Marie ve vyprávění. Neznámý zaměstnanec nejspíš Marii zachránil část peněz, pár dní na to totiž cestovka opravdu zkrachovala.

Krach cestovky je připravil o desetitisíce: Zoufalá Eva čeká na peníze půl roku

Marie tak od loňského 6. června patří mezi dalších 1 500 poškozených klientů, kteří mohou vidině své dovolené pouze zamávat, stejně tak i penězům. „Kupovala jsem zájezd v hodnotě 37 tisíc korun pro 7 lidí. Teď místo dovolené běhám po úřadech, policii a soudech,“ svěřila se nám další klientka Andrea.

Kratochvíl: Chorvatsko nás „vypeklo“

„Nechápu to, ještě v úterý jsem posílala peníze a ve čtvrtek už na stránkách psali, že nejsou schopni splnit své závazky,“ řekla jiná poškozená klientka Eva Stinková. Informaci vložil na stránky sám Václav Kratochvíl. Argumentoval přístupem chorvatského kempu, který mu vypověděl smlouvu, a chatky, které zprostředkovával k ubytování právě CK Brouk, pronajal kemp jiné cestovce.

S touto verzí ale nesouhlasí samotný chorvatský partner, alespoň to tvrdí jeden z poškozených klientů Jaroslav. „Do Chorvatska jsem jel alespoň autem. Nedalo mi to, tak jsem zašel do ubytovacího zařízení a tam jsem zjistil, že CK nezaplatila za celý rok 2017,“ upozorňuje na lživé informace v příspěvku Kratochvíla Jaroslav.

Insolvenční rejstřík dává poškozenému klientovi za pravdu. JBore Pelaič, majitel ubytovacího zařízení z chorvatského ostrova Murter, je napsaný jako věřitel, kterému Kratochvíl dluží 442 510 korun. Neplatil už v roce 2017, tedy rok před krachem cestovky.

„Dlužník nerespektoval rozhodnutí ubytovacího zařízení a nadále prodával poukazy na ubytování i v roce 2018. Věřitel ústně i písemně ubezpečoval sliby, že svou finanční situaci řeší s ministerstvem, Úřadem práce, posléze refinancováním provozních úvěrů, naposledy slibem, že prodá svůj dům. Sliby nedodržel,“ píše se v pohledávce věřitele.

Stejně tak se v pohledávkách začínají objevovat stížnosti klientů CK Brouk servis. Jedním z nich je i bývalá ředitelka mateřské školy, která požaduje 562 000 korun za dva neuskutečněné zájezdy pro děti.

Poslední vyjádření Václava Kratochvíla ke změně stavu jeho cestovní kanceláře | Reprofoto CK Brouk servis

Kratochvíl odkazoval na Českou podnikatelskou pojišťovnu, která měla na řešení škodní události půl roku. „Pojišťovna skoro nekomunikovala. Informovala nás o začátku soudu v září a pak už nás nikdo nekontaktoval. Až teď začaly chodit dopisy, že nikdo nic nedostane,“ popisuje poslední půlrok bývalá ředitelka.

Blesk Zprávy zjistily, že pojišťovna klienty ani odškodnit nemůže. „Odškodnit klienty CK Brouk servis bychom mohli v případě, že se cestovní kancelář nachází v úpadku. Příslušný i odvolávací soud ale rozhodl, že pojistné plnění poskytnout nelze, protože firma se v úpadku nenachází,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí ČPP Renata Čapková.

Kratochvíl dělá mrtvého brouka

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl, že CK Brouk není v úpadku, a tudíž musí majitel své dluhy splácet sám. Jeho rozhodnutí potvrdil i Vrchní soud v Praze. Kratochvíl totiž během insolvenčního řízení se soudem nekomunikoval a neposkytl mu nutné přílohy.

„Účastník nesplnil povinnost předložit seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedeným počtem dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek,“ píše soud ve zdůvodnění. Po Václavu Kratochvílovi se prozatím slehla zem. Nereaguje na telefony a nekomunikoval pořádně asi se samotným soudem. Pouze během odvolání soudu písemně poslal, že byl na operaci.

Pojišťovny odmítly pojistit desítky cestovek. Před krachem jich chrání méně než dříve

Problémy se závazky měl přitom Kratochvíl již dříve. Koncem roku 2017 se provalilo, že handicapovaní zaměstnanci specializační dílny spadající právě pro Brouk servis už několik měsíců neviděli svoji mzdu, jak informoval server iDnes.cz.

Dalším z věřitelů byl v roce 2017 také dopravce, kterému Kratochvíl nezaplatit za poskytování dopravních služeb 67 000 korun.

Jedinou možností je žaloba

Klientům zkrachovalé cestovky tak zbývá poslední možnost - pokusit se vymoct peníze přímo od Kratochvíla, který byl dle veřejných zdrojů jediným majitelem CK Brouk. „Už jsem byla na výslechu na policii. Podávám na něj trestní oznámení. Advokátka radí, ať uděláme hromadnou žalobu,“ píše poškozená klientka Andrea.

Stejný postup radí Česká podnikatelská pojišťovna. Podání žaloby by pro klienty znamenalo další náklady, ať už na zaplacení právního zástupce, tak soudního poplatku. „Jak bych mohla po rodičích chtít ještě peníze na právníka, to mi nedají. Jsem místní a už tak je mi stydno se těm rodičům podívat do očí,“ svěřila se bývalá ředitelka Marie.

Nyní je to téměř 8 měsíců, co 1500 lidí vyhodilo peníze v podstatě ven oknem. „Nechceme to nechat jen tak vyšumět. Nejde, aby cestovka jen tak spolkla naše peníze,“ míní Marie.