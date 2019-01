Daleká sjezdovka, nevytopený pokoj? I zimní dovolenou můžete reklamovat, víme jak

Vyrazili jste na zimní dovolenou na hory a vracíte se zklamaní? Pokud jste jeli s cestovní kanceláří nebo zprostředkovatelem, a ti nedodrželi, co při prodeji slibovali, máte nárok na slevu z ceny. Ovšem pozor - k úspěšné reklamaci je potřeba mít nejen důkazy, ale také včas stížnost podat. Poradíme vám, jak na to.

Občanský zákoník zaručuje klientům cestovních kanceláří, že jim musí být poskytnuty přesně takové služby, které byly uvedeny ve smlouvě o zájezdu nebo které byly přislíbeny v nabídce v katalogu či na internetových stránkách pořadatele. Zda se jedná o letní či zimní dovolenou není podstatné.

„Pokud si například zákazníci objednají ubytování v konkrétním hotelu, který má být přímo u sjezdovky, ale jsou ubytováni v hotelu jiném, horším a vzdálenějším, mohou zájezd reklamovat a žádat slevu. Ta se obvykle pohybuje od 5 do 25 procent z ceny zájezdu v závislosti na závažnosti nedostatků. Kromě toho mohou požadovat také proplacení nákladů na dopravu na sjezdovku, které v souvislosti s uvedenými komplikacemi vznikly,“ uvádí právník Petr Novák z Vaše nároky.cz.

Jak reklamovat zimní dovolenou?

Postup reklamace zimní dovolené je v podstatě stejný jako při reklamovaní letního zájezdu. „Doporučuji zaslat cestovní kanceláři či pořadateli písemnou reklamaci včetně kopií účtenek za dodatečné náklady a vyčkat na její vyjádření. Jestliže postoj cestovní kanceláře či pořadatele bude negativní nebo žádný, je vhodné reklamaci urgovat,“ radí právník. Jestliže se ani po opakovaných urgencích protistrana nevyjádří, může se poškozený obrátit na právníka a případně na soud.

Aby však bylo reálné odškodnění za zimní dovolenou získat, je potřeba zajistit důkazy, které vady zájezdu skutečně dokazují. „Důkazním materiálem mohou být fotografie a videonahrávky či výpovědi svědků,“ říká Novák. Lidé by však neměli zapomínat také na uložení nabídky, na základě které byl zájezd zakoupen, např. vyfotit webovou stránku, konkrétní katalog od cestovní kanceláře či leták propagující zimní dovolenou.

Co lze reklamovat?

Reklamovat na zimním zájezdu lze v podstatě vše, co bylo slíbeno, ale nebylo dodrženo. Bezesporu tedy jiný hotel, nebo jinou vzdálenost hotelu od sjezdovky, dále také vybavení pokoje (např. toaleta měla být na pokoji, namísto toho je společná pro patro), stravování (např. namísto teplých servírovaných večeří je pouze studený raut), vybavení hotelu (např. měl být k dispozici vnitřní bazén, ale byl uzavřen), služby hotelu (např. pro děti měl být animační program, ale nebyl). V neposlední řadě lze reklamovat také počet hvězdiček hotelu.

Ani s reklamací zimní dovolené by však zákazník neměl otálet. „Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do třiceti dní od skončení zájezdu,“ upozorňuje právník Novák z Vaše nároky.cz. V opačném případě by protistrana mohla namítnout promlčení nároku a odškodnění důvodně nevyplatit.