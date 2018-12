Krach cestovky je připravil o desetitisíce: Zoufalá Eva čeká na peníze půl roku

Eva Fujanová s manželem si před půl rokem pořídili za 30 tisíc zájezd do Itálie u cestovní agentury Terno Tour. Jenže ta pouhé dva dny po zakoupení pobytu zkrachovala. Místo krásné dovolené na pláži jim tak zůstaly leda oči pro pláč. Od té doby se spolu s dalšími poškozenými snaží zjistit od pojišťovny, jestli dostanou své peníze zpátky. Situace je ale komplikovaná - majitel společnosti Václav Kratochvíl totiž není k zastižení a podle usnesení krajského soudu Ústí nad Labem mu nebyla uznána insolvence.

Eva spořila s manželem na tradiční dovolenou v Itálii řadu měsíců. „Manžel pracoval i víkendy a dokonce se chtěl letos přidat i syn s přítelkyní, kteří si na to ušetřili,“ popsala Blesk Zprávám s tím, že jinak obrací rodina každou korunu. Evina maminka trpí totiž rakovinou a léčba je drahá.

Začátkem června roku 2018 konečně rodina dospořila a rozhodla se poslat peníze na účet agentury Terno Tour, která fungovala jako zprostředkovatel cestovní kanceláře Brouk servis. Obě firmy vlastnil Václav Kratochvíl.

Letní dovolená je za dveřmi. Expertka řekla hrozbu větší než krach cestovky

O dva dny později se ale dozvěděli, že nepojedou nikam. Firmy vyhlásily krach, pobočky přestaly existovat a nikdo nereagoval na telefonáty ani e-maily. „Volali jsme tam i psali, většinou byl ale telefon rovnou nedostupný nebo nikdo neodpovídal,“ popisuje Eva s manželem, kteří za dovolenou zaplatili 30 tisíc korun.

O krachu si přečetli na internetu

Klienti se přitom o zrušení dovolené dozvěděli náhodou z internetu, nikdo je přímo nekontaktoval a neinformoval. Na webových stránkách se pouze objevilo oznámení týkající se konce firmy a odkaz na pojišťovnu. „Tímto Vám oznamujeme, že cestovní kancelář BROUK servis s.r.o. není k 7. 6. 2018 schopná hradit svoje závazky vůči svým klientům a dodavatelům služeb,“ uvedl na webu majitel kanceláře s tím, že potíže měly vyvolat dohady o chatkách v Chorvatsku.

Jediné, co ještě zůstalo v provozu, jsou facebookové stránky. Ani zde ale společnost s klienty či veřejností nekomunikuje. Na stránce se objevují jen rozhořčené komentáře nespokojených kupujících.

„Koupila jsem zájezd a o krachu jsem se dozvěděla přes internet, když vyvěsili oznámení na webových stránkách. Běžela jsem nahlásit škodu na pojišťovnu, ale od té doby mi nikdo není schopen nic říct. Nevím, jestli dostaneme zpět své peníze, ani jak probíhá řízení s panem Kratochvílem,“ svěřila se Blesk Zprávám další poškozená klientka Lucie Kloučková.

Stejně to měla i paní Eva s manželem. Ti prý do Itálie jezdili s Terno Tour bez problému již 12 let, před rokem ale začaly obtíže. „Loni si stěžoval řidič, že nedostal zaplaceno a ještě v pátek netušil, jestli nás v pondělí poveze,“ popisuje manžel Fujanové.

Vyjádření Kratochvíla ke krachu společnosti | CK Brouk

Průtahy u pojišťovny

Poškození klienti vytvořili skupinu na sociální síti, kde si snaží navzájem vyměňovat informace. Bohužel se za poslední půlrok dočkali odezvy jen třikrát. Dvakrát od pojišťovny a jednou od krajského soudu v Ústí nad Labem.

Česká podnikatelská pojišťovna (CPP) zaslala klientům vyjádření, kde zamítá ukončení šetření škodné události kvůli nedostatku potřebných informací od majitele společnosti. Dokument Fujanová ukázala redakci.

„Pojišťovna poskytne pojistné plnění v případě, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku neposkytla dopravu z místa v zahraničí do ČR, je-li tato doprava součástí zájezdu. V případě, že CK nevrátila vratnou zálohu a zaplacený zájezd, nebo nevrátila rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti," uvedla k tomu pro Blesk Zprávy mluvčí ČPP Renata Čapková. Podle ní není důvod k zamítnutí výplaty pojistného plnění, pokud je nárok klienta oprávněný.

Šetření probíhá i u soudu v Ústí nad Labem, kde byla Kratochvílovi zamítnuta insolvence, tedy vyhlášení neschopnosti platit dluhy i přes dobrou vůli dlužníka. Podnikatel se odvolal. S klienty ani pojišťovnou ale nekomunikuje. „Žádný z kontaktních údajů nefunguje, nikdo z nás pana Kratochvíla neviděl,“ uvedla Eva. Podle vyjádření tiskové mluvčí ČPP se o řešení této nešťastné situace pan Kratochvíl aktivně nezajímá.

Pojišťovny odmítly pojistit desítky cestovek. Před krachem jich chrání méně než dříve

Problémy v chráněné dílně

CK Brouk (potažmo Terno Tour), která se specializovala na zájezdy do Chorvatska a Itálie, měla podle insolvenčního rejstříku problémy dlouhodobě. Zaměstnanci podle dokumentů nedostávali mzdu, což koresponduje i s vyprávěním klienty Evy. Za poslední rok tak společnost čelila dvěma insolvenčním návrhům.

Cestovka RS Tour zkrachovala. Na dovolenou do Řecka a Bulharska neodletělo 200 lidí

Jeden z nich se týkal chráněné dílny pro handicapované, kterou firma zaštiťovala. V prosinci 2016 si zaměstnanci stěžovali, že nedostávají peníze. To Kratochvíl potvrdil, podle něj byl na vině úřad práce, který mu nevyplácel příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.