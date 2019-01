Lyžaři pozor, přívaly sněhu uzavřely oblíbená střediska. Co se zmařenou dovolenou?

Většinu Česka zasypal sníh, pod bílým příkrovem a nezřídka i ledem se ovšem ocitla prakticky celá Evropa. Nadílka nejvíc trápí Rakousko, Německo a Švýcarsko, na mnoha místech v Alpách dokonce hrozí laviny, od začátku roku už zabily nejméně 10 lidí. Problém to představuje i pro řadu lyžařů. Mnohá střediska jsou kvůli neprůjezdným cestám nebo akutnímu nebezpečí lavin zavřená. Sněžení navíc podle meteorologů jen tak neustane. Co dělat, nemůžete-li se dostat na dovolenou? Na co máte nárok?