„Už jsme prováděli dvě měření. Z výsledků vyplývá, že na svazích se sklonem větším než 35 stupňů hrozí sesuvy sněhu. Týká se to hlavně koryt potoků či roklí. Zatížení sněhu nutné pro uvolnění sesuvu musí být větší, třeba pohyb tří skialpinistů na malé ploše,“ řekl expert na laviny z Horské služby Beskydy Marcel Svoboda.

Lyžaři by se proto měli vyvarovat pohybu ve volném terénu. Pokud do rizikových lokalit přece jen vyrazí, neměli by zapomínat na lavinové vybavení - sondu, vyhledávač a lopatku.

V Beskydech se sněhová pokrývka pohybuje od jednoho po téměř dva metry. Nejvíce sněhu je na Lysé hoře a na Smrku.

Podobné riziko v minulých letech hrozilo v Beskydech opakovaně. V roce 2006 si uvolněný sníh vyžádal jeden lidský život. Mladý skialpinista zemřel pod nánosem sněhu na svazích hory Smrk. Pomoc k němu nedorazila včas.

