Sněhová kalamita: D1 zastavily kamiony, Boží Dar je po dvou dnech přístupný

Policisté dopravu zastavili kolem 18:15. „Dálnice ve směru na Brno je v úseku u Větrného Jeníkova uzavřena z důvodu úpravy vozovky,“ řekla mluvčí policie Dana Čírtková . Provoz byl podle dopravního centra obnoven kolem 18:45. Ve zmíněném úseku dnes začaly práce na sanaci dutin pod středovou částí vozovky.

Na sníh, sněhové jazyky a závěje si musejí řidiči dávat pozor hlavně v horských oblastech, zejména v Krušných a Jizerských horách. Provoz na silnici 10 přes hraniční přechod u Harrachova se ale dnes kolem poledne po víc než dvou dnech obnovil. Uzavřeno naopak zůstává několik horských úseků silnic na Chomutovsku a Ústecku a kamiony dál nemohou na silnici 56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silnice první třídy číslo 11 přes Suchý vrch na Orlickoústecku je sjízdná jen se sněhovými řetězy.

Kvůli sněhové kalamitě nejezdily vlaky na šumavské trati mezi Vyšším Brodem a Lipnem nad Vltavou, nahradil je autobus. Ráno zde odstraňovali spadlé stromy.

Krušnohorský Boží Dar byl kvůli silnému větru a sněžení odříznutý od světa od úterního odpoledne, sníh a spadlé stromy průjezd od Jáchymova komplikovaly i dnes. Obnovit se ho silničářům podařilo před 11:00, řidiči mohou pokračovat i k hraničnímu přechodu s Německem.

Kalamita v Jablonci trvá

Kalamitní stav v Jablonci nad Nisou dnes ráno vyhlásil magistrát, protože technické služby nestíhají uklízet sníh z ulic a chodníků. Úklid komplikují zaparkovaná auta, do úklidu se zapojili také vězni. V Libereckém kraji dnes hasiči často odstraňovali spadlé stromy. Ve středu měli téměř 100 zásahů, dnes zatím víc než 40. Problémy jsou hlavně od Chrastavy přes Liberec k Jablonci, uvedla krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

Za Prahou zapadl autobus ve sněhu. Potíže má kvůli počasí celá řada spojů

Desítky výjezdů ke spadlým stromům a větvím evidovali hasiči také na Děčínsku. Hlavně v okolí Chomutova a Vejprt měly dnes potíže s vyjetím do Krušných hor linkové autobusy. Kvůli přívalům sněhu vyhlásila kalamitní stav obec Moldava. „Z české strany hor se lidé k nám nedostanou, nouzová cesta vede přes Německo. Děti nechodí do školy, lidé nemohou do práce. Máme v provozu veškerou obecní techniku, ale nestačí to. Musíme počkat, až se k nám dostanou silničáři,“ řekla ČTK místostarostka Eva Kardová.

Epicentrum: Teplá a vlhká zima. Zachrání vysušené Česko?

Bez elektřiny bylo v Česku ve 12:30 kvůli sněžení a spadlým stromům stále přes 6000 odběrných míst, ve středu večer to bylo zhruba 13.000. ČEZ obnovil dodávky na Chomutovsku a na Benešovsku, pád stromů na dráty vysokého napětí ale způsobil výpadek na Karlovarsku. Kalamitní stav ve třech okresech - Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín - stále trvá, uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Výpadek u asi 500 odběratelů hlásil E.ON.

Na českých horách a Českomoravské vrchovině do pátečního rána napadne deset až 30 centimetrů nového sněhu a vítr může místy vytvářet sněhové jazyky, varoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Od dnešního večera do pátečního dopoledne se navíc může v Čechách tvořit náledí.