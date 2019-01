Rozbředlý sníh, mlhy i námrazy komplikují dopravu v Česku. Řidiči, dejte pozor

Řidiči, kteří vyrážejí na cesty, by si měli hned v několika krajích dávat pozor. Provoz totiž mohou komplikovat mlhy, námrazy a v některých místech se drží také sníh. Vyplývá to z aktuálních informací, které zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podívejte se na situaci v jednotlivých krajích.

Silnice v Plzeňském kraji jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Převážně jsou holé, po dešťových přeháňkách většinou mokré. Na Šumavě je ve vyšších polohách na chemicky neošetřovaných silnicích vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Na většině území kraje prší, místy jsou smíšené srážky deště se sněhem, informuje Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné, silničáři ale radí opatrnost. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré, pozor by si měli dát řidiči hlavně na silnicích nižších tříd a v horách, kde se nesolí. Na vozovkách je tam zledovatělá vrstva sněhu. Pro kamiony jsou stále kvůli sněhu uzavřené dvě silnice na Liberecku. Vyplývá to z informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic. Pro nákladní vozy nad šest tun je od středy uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Liberecku do Raspenavy. Silnice se nesolí.

Zbytky rozbředlého sněhu

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje zůstávají na silnicích zbytky sněhu. Je po solení rozbředlý, v místech s inertním posypem uježděný. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné. Motoristé by měli být opatrní zvláště v okolí Lanškrouna, Moravské Třebové, Poličky, Vysokého Mýta, Žamberka a v Železných horách. Úsek silnice I/11 přes Suchý Vrch s uježděnou vrstvou sněhu je sjízdný se sněhovými řetězy.

Teploty v Praze zůstanou kolem nuly. Připravte se na sníh, déšť a náledí

V horských oblastech Královéhradeckého kraje se drží na silnicích místy sníh, od středních poloh mohou vozovky namrzat. Na silnicích druhé a třetí třídy v oblasti Krkonoš a Orlických hor je místy uježděná vrstva sněhu.

Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou holé, někde po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd leží místy zejména v lesních úsecích ujetá a zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na Pelhřimovsku v noci mrholilo a byla ledovka, na Žďársku připadl nový sníh. Ojediněle může podle meteorologů na Vysočině sněžit i během dne. „Na Pelhřimovsku začalo v noci mrholit, silnice někde klouzaly, muselo vyjet 21 vozidel, na Žďársku už zvečera napadlo trochu sněhu a vyjíždělo tam 26 aut,“ řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Aleš Hubený. V dalších částech kraje jsou silnice především suché a vymrzlé.

Námraza a místy i přeháňky mohou komplikovat sjízdnost v Moravskoslezském kraji, řidiči by tak měli být opatrní. Silnice prvních tříd už jsou většinou holé a mokré, ale na silnicích nižších tříd často stále leží ujetá vrstva sněhu, která může být místy i zledovatělá, nebo rozbředlý sníh.

Zledovatělé silnice, zastavená lanovka a nebezpečí lavin: Počasí komplikuje dopravu i výlety

Na Olomoucku jsou sněhové jazyky

Na zbytky rozbředlého sněhu i sněhové jazyky si musejí dát pozor řidiči v Olomouckém kraji, kde byly v noci sněhové přeháňky a v některých částech regionu je doprovodil silný vítr. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Rozbředlý sníh po nočních sněhových přeháňkách pokrývá vozovky hlavně ve vyšších polohách horských okresů Šumperk a Jeseník. Na silnicích udržovaných posypem tam leží vrstva ujetého sněhu, která může být zledovatělá. Dohlednost snižuje mlha.

Na silnicích ve Zlínském kraji leží místy zbytky rozbředlého sněhu, případně jsou po chemickém ošetření holé a mokré. Pouze na Kroměřížsku jsou vozovky suché a vymrzlé. Ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá silnice uježděná vrstva sněhu o tloušťce pěti až deseti centimetrů. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.