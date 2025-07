Osm tisícovek tmavě fialových sazenic keříků se rozvinulo v Žermanicích, v levandulovém moři. Nasbírat si bylinku do ložnice pro klidný spánek či do čaje může přijet do Lučiny kdykoliv každý.

Nadšenec Jirka Bůžek z malé vesnice Lučina u Žermanic na Frýdecko-Místecku udělal francouzské Provence. Vypěstoval tu tisíce květů levandulí dvou druhů: francouzský lavandin a levanduli lékařskou. Ta první pomalu nakvétá, druhá je již naopak květy osypána bohatě.

„Lékařská se hojně využívá v potravinářství. Čaje, sirupy, limonády, nově děláme i frizzante. Také se dá jíst v syrové podobě. Lavandin se používá hojně do kosmetiky, na mýdla, vonnou svíčku,“ vysvětlil pěstitel a zakladatel plantáže Bůžek.

Sezóna do konce léta

Každý sběrač se tu může rozhodnout, jakému účelu mu bude levandule doma sloužit. Zda do polštářku pro klidné spaní, do vázy nebo na pochutnání. „My půjčíme nůžky, košíčky a i šňůrky na svázání kytiček,“ usmívá se pěstitel.

Video Video se připravuje ... Pěstitel Jirka Bůžek o úrodě levandule na Žermanickém moři v Lučině. Karel Janeček

Plantáž se podařilo obdělat jenom díky brigádníkům, sám by to nezvládl. „Bez nich by to bylo opravdu nemožné. Počítám, že sezóna potrvá minimálně do půli srpna, snad do konce léta. Vždy pokvete jedna z odrůd,“ slibuje nadšenec.

Každý si při samosběru zaplatí, co si nasbírá: dá 60 korun za 100 gramů, což už je pěkná kytička. Žermanické moře je otevřeno na adrese Lučina 134 denně od 10 do 18 hodin.

Nabízí suvenýr pochutnání

Děti prahnou po želvičce pletené levandulí a svíčce, dospělí si odvážejí levandulový osvěžovač vzduchu, polštářek či olejíček na rty. Všichni si pochutnávají letos poprvé i na zákuscích vyrobených z čerstvých fialových květů.

K plantáži se letos dostanou sběrači poprvé nově od kavárny, u níž lze zaparkovat, a vydat se k poli okolo nově zprovozněné naučné stezky. V kavárně si lze posedět a pochutnat, nabýt suvenýr a jít si nasbírat levanduli pro radost.

Jak levanduli nasbírat?

Abychom rostlinkám neuškodili, je nutné nastříhat květy až nad dřevnatou částí. Doporučuje se jeden, dva centimetry nad základem levandule. „Nemusíte mít obavu, stvol bude i tak dostatečně dlouhý na kytičku,“ říká Jirka Bůžek.

Levandule rozhodně není plevelná rostlina, které by se dařilo bez patřičné péče. „Musí se pravidelně okopávat, pokud nechcete používat žádné pesticidy a herbicidy. Aby se jí dařilo, aby nezarostla a měla dostatek světla. Levandule nemá ráda ani moc vody, to by jí zahnívaly kořeny,“ uvedl Bůžek.

První úrodu sklízeli u Žermanického moře předloni. „Zájem byl netušený od prvního dne sběru a za vůní i barvami se sjížděli také fotografové. Jezdí sem za úžasnými záběry celé svatby, lidé pro rodinná fota,“ směje se Bůžek.

Jaké jsou léčivé účinky levandule?

*pomáhá na zklidnění psychiky i křečí

*pomáhá při úzkosti a zvýšeném stresu

*podporuje trávení

*používá se při poruchách spánku

*proti bolestem hlavy a na posílení nervů

*má antiseptické, desinfekční a antibakteriální účinky

*působí proti bolesti a pomáhá léčit zánět

*možné využití při poranění

zdroj: zavunilevandule.cz