Letošní zima je nadprůměrně teplá a také zatím docela dost prší nebo sněží. Bude to ale stačit na doplnění zásob vody a ukončení sucha posledních let? Nejen o tom byla řeč ve středečním Epicentru, do kterého tentokrát přijali pozvání ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder a hydrolog z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigue Masaryka Ladislav Kašpárek.