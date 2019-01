Popadané stromy, sněhové jazyky a nehody. Dopravu v Česku brzdí úder zimy

Ztíženou dopravu do práce nebo do školy čekejte ve středu ráno v řadě krajů Česka. Sníh a popadané stromy ji komplikují například na Liberecku, Šumavě, Vysočině, Opavsku nebo na Prachaticku. Na řadě dalších míst je sníh rozbředlý a rozježděný, největší nebezpečí hrozí řidičům standardně na horách, pozor dejte na silný vítr. A hlášené jsou i první nehody, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Dopravu v Libereckém kraji komplikuje sníh a popadané stromy. Ty ráno zablokovaly několik silnic a také tři tratě v Jizerských horách a Krkonoších. Problémy jsou hlavně v horách, přes noc napadlo dalších 30 centimetrů sněhu, je těžký a mokrý a stromy pod tou tíhou padají, řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti. V kraji v posledních dnech napadlo už kolem 60 centimetrů sněhu a stále sněží. Řidiči by měli být opatrní.

Spadané stromy zastavily ráno provoz na železniční trati ze Smržovky do Josefova Dolu v Jizerských horách. Tam už se provoz podařilo obnovit. Před spadlým stromem zastavily i ranní vlaky mezi Kořenovem a Desnou v Jizerských horách a na krkonošské trati mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Nikomu se nic nestalo.

Spadlé stromy ráno zablokovaly také silnici v Jablonci nad Jizerou nebo Harrachově na Semilsku. U Jablonce nad Nisou narazilo do spadlé ho stromu auto, nikomu se ale nic nestalo. Provoz na silnicích komplikují i četné nehody. I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou.

Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Uzavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy.

Benjamin přinesl do hor téměř půl metru sněhu za dva dny. Sněžit bude dál

V Háji u Duchcova havaroval autobus

Sněhové nebo smíšené přeháňky, místy silný vítr a na některých silnicích také námrazy nebo ledovka komplikují dopravu v Plzeňském kraji. Silnice, včetně dálnice D5, jsou mokré nebo s vrstvou ujetého či rozbředlého sněhu se zvýšenou opatrností sjízdné.

Krajští silničáři vyslali do terénu všechny své sypače, ve vyšších polohách Šumavy na pomoc povolali i smluvní partnery, řekl dispečer Jaroslav Sádlo. „V nižších polohách se tvoří lokální námrazy, například u Horušan nedaleko Přeštic, u Oselců na Plzni - jihu nebo v okolí Horažďovic na Klatovsku,“ popsal.

Silný vítr navíc ve vyšších polohách tvoří na silnicích závěje nebo sněhové jazyky. Sněhové jazyky byly v noci například na Domažlicku a nadále se tvoří také na Šumavě. V kraji napadlo do pěti centimetrů sněhu, v nejvyšších polohách kolem Železné Rudy až do 20 centimetrů. Šumavské silnice, které nemohou silničáři kvůli ochraně přírody solit, mají ujetou vrstvu sněhu krytou inertním posypem.

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V Krušných horách leží na komunikacích sníh, jinde prší. Policie řeší od rána pět dopravních nehod. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem k hranici s Německem leží rozbředlý sníh a fouká silný vítr. Obdobná situace panuje na Děčínsku, kde mají problémy řidiči při cestě směrem na Nový Bor.

Se sněžením nebo deštěm musí řidiči počítat také v jiných částech kraje. Vlivem silného větru se podle předpovědi meteorologů mohou tvořit sněhové jazyky a na horách závěje. Policie řeší dopravní nehody na Litoměřicku, Teplicku a Ústecku, všechny jsou bez zranění osob. U obce Háj u Duchcova havaroval autobus, vyšetřování nehody může překážet v provozu.

Na silnicích v Moravskoslezském kraji musí řidiči dodržovat zvýšenou opatrnost. Silnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření, hlavně na silnicích nižších tříd a ve vyšších polohách na nich ale jsou zbytky sněhu nebo ujetá sněhová vrstva. Na Opavsku může být v některých místech ledovka a tvoří se tam i sněhové jazyky. Viditelnost snižují sněhové nebo dešťové přeháňky a v Ostravě dopravu komplikuje i několik nehod. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V Místecké ulici ve směru do centra krajského města se srazila tři auta. Frekventovaná silnice spojuje Ostravu s Frýdkem-Místkem a lze tam očekávat kolony. Nehoda se stala také na další důležité dopravní tepně, v Opavské ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Podle informací silničářů se obě nehody obešly bez zranění.

Video Sněhová kalamita na jižní Moravě - Blesk TV Zdeněk Matyáš 360p REKLAMA

D1 na Vysočině může začít klouzat

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, kvůli nočnímu sněžení byli silničáři v terénu ve všech okresech. Především na Žďársku a Havlíčkobrodsku se tvoří kvůli větru sněhové jazyky. Varování před silným větrem a kluzkou vozovkou platí i pro dálnici D1. Dopravu v noci komplikovaly popadané stromy a větve na silnicích. Hasiči je podle informací na webu odstraňovali asi na dvaceti místech, především na Žďársku. Provoz stromy omezily také na železnici.

Hlavní tahy v kraji jsou ráno mokré nebo s vrstvou rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na vedlejších silnicích leží vrstva sněhu krytá posypem. Sněhové jazyky zhoršují sjízdnost silnic v okolí Nového Města na Moravě na Žďársku a také u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Podle dispečerky krajských silničářů Evy Muškové byly v noci i na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi, na které u obce Svojkovice havarovalo osobní auto.

Strom zasahující na koleje zastavil před půl šestou ráno dopravu na hlavní železniční trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Skleným nad Oslavou, vyplývá z webu Českých drah. Popadané stromy jsou na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Náhradní autobusovou dopravu se v obou případech nepodařilo zajistit, provoz by se měl obnovit před osmou ranní.

Řidiči musejí být ráno na silnicích v Jihomoravském kraji opatrní. Komunikace jsou po chemickém ošetření. Oproti úterý ale nesněží. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Kamiony neprojedou na Vyškovsku po silnici mezi obcemi Drnovice a Podomí, která je uzavřená pro vozidla nad 12 tun. Na Hodonínsku jsou zbytky rozbředlého sněhu, v Bílých Karpatech se nachází ujetá vrstva sněhu.

Nejezděte do Krušných hor, varují řidiče i lyžaře. Sníh už ochromil několik silnic

Na jižní Moravě se teploty pohybují od minus dvou do tří stupňů nad nulou. Na Vyškovsku mezi Drnovicemi a Podomím je pro kamiony uzavřená komunikace druhé třídy číslo II/379.

V úterý hustě sněžilo, což mělo za následek problémy v dopravě. Sněhové přeháňky se objevily v noci na středu na Znojemsku, komunikace jsou tam kryté posypem. Jinak nesněží. Pozor je však potřeba dávat na všech silnicích včetně dálnice D1 v úseku z Vysočiny k Brnu, kde je teplota pod nulou.

Na většině silnic v Pardubickém kraji leží nový sníh. Zůstává zvláště ve výše položených oblastech. Většinou je po solení rozbředlý, někde tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, informují silničáři.

Opatrní by měli být řidiči zvláště ve východní části regionu a na Hlinecku. Na Svitavsku se tvoří sněhové jazyky. Silnice I/11 přes Suchý vrch, kde se nepoužívá sůl, je sjízdná se sněhovými řetězy.

Na řadě silnic v Královéhradeckém kraji leží ujetý či rozbředlý sníh. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách a na Trutnovsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly ráno většinou mokré. V kraji ráno ojediněle sněžilo, v nižších polohách pršelo nebo padal déšť se sněhem. Teploty v kraji se pohybovaly kolem nuly, na hřebenech hor bylo minus šest stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

Sněhová kalamita na jihu Moravy: Uzavřené silnice, hodinová zpoždění u autobusů

Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje po nočních sněhových přeháňkách pokrývá rozbředlý sníh a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Řidiči by si měli dát pozor také na silný vítr, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Rozbředlý sníh je po chemickém posypu zejména na silnicích v horských okresech Jeseník a Šumperk. Pokrývá také vozovky v kopcovitých oblastech Olomoucka, Prostějovska a Přerovska. Hlavní silniční tahy jsou ráno holé a mokré.

Na Karlovarsku sněží i v nižších polohách

V Karlovarském kraji ráno i v nižších polohách sněží. Na silnicích místy leží rozbředlý sníh, fouká silný vítr a dohlednost je vlivem srážek zhoršená. Extrémně špatné podmínky hrozí ve vyšších polohách Krušných hor. Sněhové jazyky se mohou podle meteorologů tvořit od 600 metrů nad mořem, na horách hrozí také závěje.

Policie nedoporučuje vyjíždět z Božího Daru k hraničnímu přechodu Oberwiesenthal ani jinam dále do hor. Velké nebezpečí hrozí řidičům i při průjezdu po silnici první třídy číslo 25 z Jáchymova na Boží Dar. Silnice v horách jsou zapadané sněhem a jejich údržba je velice obtížná. Na horách podle meteorologů může nárazový vítr dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

Jízdu po středočeských silnicích ráno místy ztěžuje sněžení nebo déšť, řidiči by měli být opatrní. Na některých úsecích je mohou překvapit zbytky rozbředlého sněhu. Sněžení, déšť se sněhem nebo dešťové a sněhové přeháňky jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu a také na dálnicích D1, D5 či D10. Některé silnice první třídy na Příbramsku v noci pokryla vrstva nového sněhu.

Na většině silnic ve Zlínském kraji leží ráno po chemickém ošetření rozbředlý sníh, případně jeho zbytky. Ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá vozovky uježděná vrstva sněhu o tloušťce pěti až 15 centimetrů, navíc hrozí jejich namrzání. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Dohlednost na silnicích v regionu místy snižují sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem.

Na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku ráno sněží, silničáři tam zasahují s veškerou technikou. Kolem 4:30 byla zavřená jedna silnice u Volar na Prachaticku. Řekl to dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel. Podle meteorologů se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Nejvíc sněží na Prachaticku, v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku a kolem silnice první třídy číslo 19 směrem na Pelhřimov na Táborsku. Nejklidnější situace je na Českobudějovicku, kde dělají silničáři spíše kontrolní jízdy. „Hlavně na Prachaticku sněžilo celou noc. Jezdí nám všechna technika. Silnice jsou rozsolené, v nižších polohách většinou mokré, v těch vyšších je ujetá vrstva sněhu krytá posypem nebo jsou tam zbytky sněhu,“ řekl Hausel.