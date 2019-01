Sníh zavřel Čechům hranice. Přes Boží Dar neprojedou, do Rakouska stáli

Husté sněžení ochromilo ve středu ráno dopravu na česko-rakouském hraničním přechodu v Dolním Dvořišti. Kvůli sněžení se tam tvořily kolony, v Rakousku odstraňovali spadlý strom a vyprošťovali kamion.

Po 10:30 už ale byl přechod průjezdný, řekl ČTK náměstek provozního úseku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Vykouk. „Je to průjezdné, černá silnice, bez kolon, udržované chemicky,“ zmínil.

Popadané stromy, sněhové jazyky a nehody. Dopravu v Česku brzdí úder zimy

Na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku ráno sněží, silničáři zasahují s veškerou technikou. Před šestou ráno to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel. Nejvíc sněží na Prachaticku, v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku a kolem silnice první třídy číslo 19 směrem na Pelhřimov na Táborsku.

Jihočeští hasiči likvidovali během noci v souvislosti s počasím asi 15 spadlých stromů. Zasahovali na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku, řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Podle meteorologů bude v kraji zataženo s občasným sněžením nebo se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, v 1000 metrech kolem minus pěti stupňů. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Sněhová kalamita na jihu Moravy: Uzavřené silnice, hodinová zpoždění u autobusů

Silnice do Božího Daru jsou uzavřeny

Kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru na Karlovarsku, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa. Sdělil to starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by řidiči měli situaci respektovat a do hor by neměli nejezdit.

„Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi ČHMÚ může tento stav trvat až do dnešní půlnoci,“ uvedl starosta.

Špatné povětrnostní podmínky zkomplikovaly situaci v okolí Božího Daru i v úterý, kdy policie kvůli tomu uzavřela cestu do města z Jáchymova i z Božího Daru od kruhového objezdu směrem na Neklid a Klínovec.

Sníh zasypal i athénskou Akropoli. S rozmary počasí se potýká celá Evropa

Počasí omezilo i lyžaře

Silné sněžení a vítr omezily také provoz skiareálů. Skiareál Neklid na Božím Daru je zcela uzavřen, na Klínovci by měly být v provozu lanovky Prima Express, Dámská, CineStar Express. Dostat se k nim lze z Jáchymova k dolní stanici lanovky Prima Express, silnice na severní stranu skiareálu jsou nesjízdné. Skibusy z Fichtelbergu byly pro středu zrušeny, stejně tak večerní lyžování.

Sněžení se v Karlovarském kraji rozšířilo i do nižších poloh a jejich vlivem se zhoršila na řadě míst i viditelnost. Extrémně špatné podmínky přetrvávají ve vyšších polohách Krušných hor, kde hrozí také sněhové závěje. Silnice v horách jsou zapadané sněhem a jejich údržba je velice obtížná. Už ráno policie proto nedoporučovala řidičům vyjíždět z Božího Daru k hraničnímu přechodu Oberwiesenthal ani jinam dál do hor.

Na horách podle meteorologů může dnes nárazový vítr dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.