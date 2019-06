Let z Prahy do Hurghady měl 6 hodin zpoždění: Na palubě zemřel člověk, tvrdí cestující! Zvláštní vyjádření letiště

Nepříjemné chvíle za sebou mají desítky cestujících, kteří z pražského letiště vyráželi v pátek krátce po půlnoci do oblíbené egyptské Hurghady. Jejich let měl ale nakonec šestihodinové zpoždění. Cestující řešili celou věc na sociálních sítích, někteří z nich uvedli, že zpoždění způsobila smrt cestujícího. Letiště se k celé věci postavilo poněkud zvláštně.

Více jak šest a půl hodiny museli v pátek v noci nedobrovolně strávit cestující společnosti SmartWings na Letišti Václava Havla. Místo plánovaného odletu pět minut po půlnoci bylo letadlo do Hurghady v Egyptě značně zpožděno.

Cestující celou věc komentovali na facebooku, nepříjemnou situaci tak mohli sledovat i další lidé. Podle mnohých, kteří si věc prožili na vlastní kůži, na palubě zemřela cestující! „Tak let z Prahy do Hurgady 00:05 má zpoždění pro úmrtí na palubě. Bůh ví, kdy odletíme,“ napsala paní Petra. „Ach jo, hlavně to bohužel viděly děti,“ dodala. Jenže to nebylo všechno. „A teď čekáme, protože máme závadu na letadle,“ popsala po pár hodinách úmorného čekání paní Iveta.

Redaktoři Blesku kontaktovali mluvčí letiště, letištní záchranku i hasiče. Nikdo se ale k incidentu nechtěl téměř vyjadřovat. Mluvčí letiště potvrdil, že letadlo mělo skutečně závadu, kterou byla nefunkční GPS systému, jež se podařilo opravit. Požár v kokpitu, který naznačovali další cestující, vyloučili.

„Můžeme potvrdit zdravotní komplikace na palubě. Ke konkrétnímu zdravotnímu stavu se nebudeme vyjadřovat,“ uvedl po několika urgencích mluvčí letiště Roman Pacvoň. Na dotaz, zda může alespoň vyvrátit, že v letadle někdo zemřel, znovu zopakoval, že podrobnosti zveřejnit nechce. „Toto je naše jediné vyjádření,“ dodal.

Letadlo přistálo v Egyptě krátce před jedenáctou dopoledne našeho času. „Nejdřív zemřela nějaká cestující. Pak jsme vyjeli a zastavili, že letadlo je rozbité. Vrátili nás zpět do odletové haly. Původní odlet měl být v 0:05, odletěli jsme v 6:40,“ shrnula na dotazy lidí celou věc po dosednutí v Egyptě paní Iveta.

„Informace víme, ale já se omlouvám, já vás musím odkázat na tiskového mluvčího letiště. Veškeré věci vztažené s letištěm mají na tiskovém oddělení letiště. My máme zákaz. Můžu vám potvrdit, nějaký zásah jsme tam měli, jaký byl důvod zpoždění, to vám nemůžu říct, to nevím. Zbytek technických věcí pan Pacoň nebo kolegové,“ řekl David Klouček ze Záchranné služby Asociace samaritánů České republiky, která zajišťuje na letišti první pomoc.

Vyjádření společnosti SmartWings se nepodařilo získat.