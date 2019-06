Letiště Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy skomírá, dopravci ruší linky a létají už jen prázdninové chartery. Zástupci kraje ale do něj ještě jednou napumpují obří sumy, aby ho oživili. Tvrdí, že je to jeho poslední šance!

Na letišti Leoše Janáčka je živo už jen o prázdninových měsících, kdy létají chartery pro cestovní kanceláře. Pravidelné linky byly rušeny jedna za druhou, poslední kapkou byl odchod společnosti ČSA z pravidelných letů mezi Ostravou a Prahou.

Do Polska taxíkem

„Letiště nelétá. Stále je ale vstupní branou k veškerému životu v Moravskoslezském kraji. Podnikatelé a investoři už si stěžují, že musí jezdit taxíky až do Katowic,“ řekl hejtman Ivo Vondrák (60, ANO).

„Chystáme investici, která může být pro letiště poslední šancí,“ dodal.

Tou šancí mají být tři linky, na které se kraj chce zaměřit - a to do Vídně, do Mnichova a do Varšavy. „Jsou to destinace důležité z hlediska spojení se zbytkem světa. Více než 250 firem na Ostravsku má zahraniční majitele či spolumajitele,“ sdělil Vondrák.

Bude to stát balík

Tahle finanční pumpa ale nebude zrovna levná. Na linky do Vídně a Mnichova se krajští zastupitelé hodlají zavázat částkou 7,8 milionů eur ročně, což je zhruba 203 milionů korun a to po dobu čtyř let.

Linku do Varšavy chtějí podpořit 400 tisíci eur ročně, tedy zhruba 10,5 milionu. „Poučili jsme se z chyb, vyslechli odborníky. Návratnost investice by měla být do pěti let,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a investice Jakub Unucka (49, ODS).

Létat do Vídně a Mnichova by se mělo dvakrát denně, do Varšavy pětkrát týdně. „Již nyní evidujeme zájem nejméně čtyř leteckých společností. Co se týče letadel, žádné konkrétní preference nemáme, podstatná bude samozřejmě bezpečnost,“ sdělil náměstek.

Potřebují rozlétat Maxe

Start linky do Varšavy je ale vázán na vyřešení problému s Boeingy 737 MAX, které aktuálně nemsí do vzduchu. Jedna ze společností, která by mohla linku provozovat, používá právě tato letadla.

A ještě jedna investice se váže na plánované nové linky. „Investovat musíme i do ranveje. Není v optimálním stavu a potřebuje obnovu,“ řekl Jakub Unucka.

Pravidelné lety by se měly na letiště vrátit už od zimy, případně od března příštího roku. Ovšem v případě, že vše půjde podle ideálního scénáře. Rada Moravskoslezského kraje sice záměr schválila, ale ten ještě musí v půlce června projít zastupitelstvem.