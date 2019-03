To byla rychlost. V polovině února zbankrotovala britská letecká společnost BMI regional a Brno přišlo o linku do Mnichova. Po pár týdnech už Jihomoravský kraj vyhlásil zadávací řízení, jehož cílem je najít nového poskytovatele. Obnovení spoje očekává kraj opět od podzimu.

Jihomoravský kraj předpokládá, že bude ztrátovou linku i nadále dotovat, a to přibližně dvěma desítkami milionů korun ročně. „Nyní vybíráme dopravce v zadávacím řízení. Pokud by se ale našel někdo, kdo by byl schopný zajistit spojení bez nároku na kompenzace od kraje, zadávací zřízení zrušíme a linka bude jeho,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.



Linka Brno-Mnichov fungovala od roku 2015, původně jednou denně. Od května 2018 létaly v každém směru dva lety denně od pondělí do pátku. „Měsíčně ji využívalo asi 2 200 lidí. Loni zaplatil kraj společnosti BMI regional za provozování linky 22 milionů korun,“ upřesnila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

V současné době létají z Brna letadla pouze do Londýna a Milána. V dubnu začne fungovat nová linka do Berlína. Brněnské letiště je tak využito hlavně v letní sezóně, kdy ho využívají letecké společnosti charterových letů do turistických destinací.

VIDEO: Na brněnském letišti přistávají zejména letadla v letní sezóně, která přepravují cestující z/do turistických destinací.