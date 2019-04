Opilý lékař chtěl za letu otevřít nouzový východ! Svázali ho bezpečnostními pásy

Třiačtyřicetiletý lékař během desetihodinového letu z Bangkoku do Moskvy vydatně zapíjel "turbulence" rumem, což se brzy začalo projevovat i na jeho chování. Vadim Bondar začal být agresivní a urážet letušky a stevardy. "Křičel a dělal vše pro to, aby znepříjemnil ostatním cestujícím let," popsala mluvčí Aeroflotu Vera Abaninová. Bomba na palubě letadla letícího do Prahy? Kapitán zalarmoval policii

"Měl u sebe dvě flašky chlastu a pak se snažil otevřít nouzový východ. Personál spolu s cestujícími se ho snažili uklidnit, ale on nepřestával křičet a řvát," uvedl jeden z pasažérů. "Křičel, když mu spoutali ruce. Neustále plakal a naříkal, že má spoutané ruce a nemůže dýchat," doplnil.

Neposlušného pasažéra přikurtovali pomocí bezpečnostních pásů k sedačce a takto musel strávit ještě další čtyři hodiny letu. Po přistání v Moskvě si ho rovnou odvedla policie, zatím ho však z ničeho neobvinili. Bondar připustil, že popíjel rum, ale údajně se snažil jen překonat turbulence. "Možná, že jsem si řekl letuškám mockrát o vodu. Velmi nepříjemně mi pak řekly, abych si šel sednout zpět na své místo," řekl později lékař novinářům. Zároveň se však omluvil ostatním cestujícím za jejich obtíže.

"Bezpečnostní pás mi tlačil na hrdelní žílu a hrtan, což mi velmi ztěžovalo dýchání," postěžoval si Bondar s tím, že mu údajně někdo aplikoval injekcí "neznámou látku" a také, že se mu z příručního zavazadla ztratila hotovost ve výši asi 30 tisíc korun. Lékař se ohledně celého incidentu proto plánuje poradit se svým advokátem.