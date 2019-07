Terezka (16) neměla žít: Lékařům vytřela zrak, na speciální kolo ale mamince nezbývá

Michaela (45) se měsíc předtím, než měla přijít na svět její dcera Terezka, dozvěděla, že její dítě má těžké vrozené vývojové vady. Lékaři se domnívali, že miminko porod nepřežije, případně bude do konce života „ležák“. Nyní je Terezce 16 let a má za sebou 19 těžkých operací, devět z nich byly operace mozku. Michaela žije s Terezkou sama, je odkázána jen na sociální dávky. Ráda by ale sehnala Terezce přídavné kolo k invalidnímu vozíku.

Michaela měla měsíc do termínu porodu, když jí lékaři oznámili, že její dítě bude mít rozštěp páteře a hydrocefalus, tedy městnání mozkomíšního moku v mozkových komorách.

„Aby se předešlo komplikacím, byl naplánován porod císařským řezem, i když si lékaři mysleli, že dítě porod nepřežije, případně pokud ano, bude z něj ‚ležák‘,“ vzpomíná Michaela.

Komplikace nastaly hned po Terezčině narození. Chirurgové provedli miminku plastiku páteře a kvůli přebytečnému mozkomíšnímu moku v lebce následovala další operace, kdy byl Terezce zaveden do mozku ventil, který měl odvádět mok do břišní dutiny. Neuběhlo ani pár dní a novorozeně muselo na další reoperaci mozku.

Terezčin start do života nebyl jednoduchý, první měsíc strávila na jednotce intenzivní péče, kam za ní maminka dojížděla. Jenže to byl jen začátek nekonečných pobytů v nemocnici a dlouhých operací.

19 operací a epilepsie

Od té doby se Michaela pravidelně bála o dceřin život. V půl roce života se ventilek v mozku ucpal a způsobil Terezce krvácení. Pak se jí ještě zauzlila střeva a přidala se operace břišní dutiny. Ventilek v mozku pak osídlil stafylokok a musel se vyndat. Lékaři museli dělat punkce mozku, aby nedošlo k utlačování a poté, co zvládli infekci, následovala další operace – zavedení nového ventilku. To celé trvalo tři měsíce. „Terezka si podle jedné z lékařek prodělala všechny medicínsky popsané komplikace,“ řekla Michaela Blesk Zprávám.

Tím ale kolotoč operací nekončil. Když bylo Terezce deset, začal se zhoršovat její fyzický stav. V roce 2013 tedy postoupila těžkou operaci míchy. Za pár měsíců začala Terezku sužovat silná bolest hlavy. Ukázalo se, že ventilek opět nefunguje a holčička putovala znovu na sál.

V současné době má Terezka na kontě 19 operací a kvůli devíti operacím mozku se u ní projevila epilepsie a lehké mentální postižení. Ležák sice dívenka není, ale je upoutána na invalidní vozík a odkázána na pomoc okolí.

Terezka je schopná navštěvovat speciální základní školu, je ráda v kolektivu spolužáků, učitelů a asistentů. Jak maminka s úsměvem dodává: „Terezka je velmi komunikativní, někdy až moc.“

Život ze sociálních dávek

Michaela žije s Terezkou sama. Když se Terezka narodila, musela maminka odejít z práce a nyní rodina žije ze sociálních dávek a pomoci blízkých.

„Dvakrát v týdnu jezdíme na rehabilitace, donedávna jsme jezdily i na hipoterapie, ale už není v mých silách dostat Terezku na koně a ji z rampy. Na většinu pomůcek, které moje dcera potřebuje k životu, se doplácí,“ vyjmenovává smutně Michaela.

Nyní by si přála pořídit Terezce k invalidnímu vozíku handbike, aby jí umožnila další rozměr pohybu a pomohla tak k další rehabilitaci.

„Všem lidem, kteří by Terezce chtěli pomoci ke koupi tohoto kola, bych ráda poděkovala a popřála jim hodně štěstí a hlavně zdraví, protože to je to nejcennější, co v životě můžeme mít,“ uzavírá Michaela.

