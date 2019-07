Z andílka ďáblem? Patricie (3) má leukémii a léčba ji změnila, zoufá si máma Andrea

Malá Patricie (3) byla až do letošního ledna andílek s blond vlásky a miláček pětičlenné rodiny. Vše se změnilo v roce 2017, kdy holčička prodělala rotavirovou infekci, zápal plic a rok na to meningokovou infekci. Podle maminky Andrey začala být Patricie unavená stále častěji nemocná, méně jedla a nerostla. Když se dceři udělaly na těle malé modřinky, bylo jasné, že nejde o obyčejné nachlazení. Po dalším vyšetření si rodina vyslechla bolestivou diagnózu - akutní lymfoblastická leukémie.

Andrea (27) má s manželem tři dcery - Natálku (5), Valerii (2) a Patricii (3). „Patrička byla zdravá, upovídaná, kudrnatá holčička, která milovala všechny a všechno. Z kopce to začalo jít v dubnu 2017, kdy byla hospitalizována na JIP kvůli rotavirové infekci a zápalu plic,“ vzpomíná smutně pro Blesk Zprávy.

Rok na to dostala holčička meningokovou infekci. „Od té doby málo jedla, moc nerostla, nebyla to ona,“ pokračuje Andrea s tím, že největší změna nastala letos v lednu.

„Byla hrozně unavená, vzteklá, protivná a často nemocná. Její paní doktorka nám stále říkala, že to nic není, že je to nachlazení,“ svěřila se maminka Blesk Zprávám. Jenže v březnu se Patricii na těle objevily malé modřinky a ani to podle Andrey lékařka neřešila.

Zázračnou holčičku zabila vzácná choroba. Zemřela mi v náručí, na její poslední výdech nezapomenu, říká její maminka

Diagnóza? Akutní leukémie

Na konci května skončila Patricie na dětské klinice v Hradci Králové, kde jí odebrali krev. Rodina čekala tři hodiny na výsledky, ale dozvěděla se pouze, že v krevním obraze jsou nějaké změny a že si jejich dceru nechají v nemocnici. Druhý den podstoupila holčička odběr kostní dřeně.

„Po odběrech krve a vyšetřeních si nás pan doktor pozval do místnosti společně se staniční sestrou a psychologem. Věděla jsem, že je zle. Diagnóza zněla akutní lymfoblastická leukemie,“ popsala Andrea osudný den, kdy se dozvěděla pravdu.

„Psychicky jsem se složila, začala jsem brát antidepresiva a manžel na tom taky není nejlépe. Navíc kvůli našim dvou dcerám musel okamžitě skončit v práci, protože s nimi neměl kdo zůstat doma. Já musela být s Patričkou v nemocnici,“ dodala maminka.

Frantu (22) málem zabily nemocné ledviny. Trhala se mu kůže, smrti se „vysmál“

Maminka: Z kudrnaté krásky plešatá princezna

Rodina utrpěla velký šok. Patricie začala brát léky, podstupuje chemoterapii do páteře a v infuzích.

„Z naší hodné holčičky se díky lékům a chemoterapii, stává človíček plný zlosti a nenávisti k světu. A také se z naší kudrnaté krásky stala plešatá princezna,“ prozradila maminka následky léčby, která navíc podle ní nezabírá tak, jak má. Proto bude Patricie převezena v srpnu do nemocnice Motol. Rodina ví, že léčba bude ještě dlouhá a bolestivá.

„Momentálně bere naše dcera už pátá antibiotika. Pokud je vysadí, tak má vysoké teploty. S něčím v tělíčku bojuje, ale nevíme s čím,“ zoufá Andrea.

Patricie musí navíc k léčbě užívat nízkobakteriální stravu, která je velice nákladná a pojišťovna ji nehradí. „Náš jediný příjem je rodičovská dovolená, která činí 5900 korun a 1500 korun přídavky,“ vypočítává Andrea a prosí o jakoukoliv pomoc.

„Denně se modlíme, aby Patrička léčbu zvládla. Dali bychom úplně všechno za to, aby byla naše malá zdravá,“ uzavírá maminka.

Rodině Patričky pomáhá nadace Naděje pro tebe. Pokud chcete pomoci Patričce a její rodině, můžete zaslat jakoukoliv částku na sbírkový účet nadace.

Číslo účtu: 2500755097 / 2010

Variabilní symbol: 0811

Co je akutní lymfoblastická leukémie?

Tento typ leukémie je nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku. Nejvyššího počtu nemocných dosahuje ve věkové skupině mezi prvním a pátým rokem života, kdy je diagnostikováno 7,7 onemocnění na 100 000 osob. V dospělosti představuje 1 % všech nádorových onemocnění a 20 % akutních leukémií. Četnost výskytu se udává kolem jednoho případu na 100 000 obyvatel,