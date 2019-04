Frantu (22) málem zabily nemocné ledviny. Trhala se mu kůže, smrti se „vysmál“

Když vidíte Františkovy fotky z různých období, máte pocit, že se dnes díváte na úplně jiného člověka – tak moc se na něm totiž podepsala nemoc ledvin. František byl do svých 17 let normální kluk, co chodil do školy a miloval sport a dlouhé procházky. Pak šel k lékařce s tím, že má kašel a pálí ho na plicích – po testech ale skončil v nemocnici. Zjistilo se, že jeho ledviny nefungují tak, jak mají. Mladíkovi se tak od základů změnil život. Během měsíce přibral 20 kilo a praskala mu kůže, bolesti měl celé dny. A v lednu navíc málem zemřel při operaci žlučníku.