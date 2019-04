Veronika přišla o sluch a sliny. Po léčbě rakoviny pomáhá nemocným dětem

Před třemi lety se Veronice udělala na krku boule o velikosti tenisového míčku. Ještě předtím ji trápila velká únava. „Lékaři netušili co se mnou je, trvalo to asi dva měsíce, dělali mi různé testy a pak mi zjistili rakovinu nosohltanu a uzlin na krku,“ svěřila se dívka Blesk Zprávám.

Ze dne na den se rodině změnil život. Jak Veronika říká, celá rodina stále při ní, hlavně maminka, která byla všude s ní. Když o ní píše, vloží do textu srdíčko.

„Šla jsem do toho od začátku naplno, nebrala jsem to na lehkou váhu a všechna doporučení od doktorů jsem dodržovala, abych byla o kus blíž vyléčení,“ vzpomíná na začátku boje s nemocí Veronika. To však byl ale skutečně jen začátek.

Zvracení až 30 x denně

Veronika zvládla několik chemoterapií, sama říká, že na rozdíl od jiných dětí je zvládala dobře. Pak nastoupila na protonovou léčbu. Jelikož záření bylo směrováno na obličej a krk, nemohla Veronika mluvit, dostala zánět očí a měla silné bolesti, na které jí nepomáhaly ani nejsilnější léky.

„Během měsíce jsem zhubla dvacet kilo, měla jsem spálený krk, nemohla jsem jíst, do toho mě zlobil žaludek, zvracela jsem 30 x denně. Pak mi dali i sondu do žaludku. Samozřejmě mi vypadaly vlasy, obočí i řasy,“ popisuje dívka průběh léčby s tím, že na rozhodování, zda léčbu podstoupit či ne, nebyl čas, protože jí šlo o život. Celkem podstoupila 36 ozáření.

Veronika: Lidé na mě koukali divně

I když nemohla Veronika chodit do školy, o kamarády nepřišla, zůstala s nimi v kontaktu. Většinu času trávila v nemocnici, pokud byla doma, odpočívala po léčbě. Nerada vzpomíná na chvíle, kdy musela na veřejnosti nosit roušku.

„Když jsem šla s mamkou do obchodu s rouškou na ústech, tak na mě lidé koukali nepříjemně, jakoby se štítili. A rozhodně se na mě tak nedívaly děti, ale dospělí. Přitom si neuvědomovali, že ta rouška chrání mě před nimi, před jejich bakteriemi, které by mi mohly přitížit,“ říká Veronika.

Ztráta slin a sluchu

Veronika je nyní šťastná, protože rakovinu porazila. Zůstaly jí však následky. Přišla částečně o sluch a nemá téměř žádné sliny.

„Piji každých pět minut, večer mě to budí, dost často také nedýchám nosem a nemám čich. Když dýchám ústy, rychleji mi vysychají sliny - je to začarovaný kruh,“ přiznává Veronika a pokračuje: „Musím se také pohybovat na vozíku. Po pár minutách chůze mi dochází kyslík, jdou na mě mdloby, mám křeče. Navíc se ukázalo, že mám poškozenou štítnou žlázu. “

I když Veronika nezvládá tolik činnosti jako lidé v jejím věku, rozhodla se o svém boji nemocí psát veřejně na facebooku. „Chci lidem sdělit svůj příběh a říct, že i když je život s nemocí a po ní těžký, jde dál a nemusí být vůbec špatný,“ říká dívka, která se už od dětství češe a obléká jako chlapec. Pokud se jí zeptáte proč, odpoví jednoduše: „Je mi tak dobře, jsem to prostě já a už to tak je téměř celý můj život.

Pomoc nemocným dětem a sen o nadaci

Veronika pomocí své stránky pomáhá onkologicky nemocným dětem, ale i dětem z dětského domova. „Už máme za sebou sbírku knih, lízátek, mikulášskou nadílku a také společenských her. Odesíláme to pak rovnou dětem do nemocnic, případně pořádám sbírku pro konkrétní děti. Dělám vše možné, co by těm malým bojovníkům udělalo radost a trošku jim dodalo sílu do dalšího boje, nejen jim, ale i rodičům, protože vím, jak je to náročné,“ svěřuje se Veronika s tím, že sní o tom, že jednou bude mít vlastní nadaci.

Na dotaz, co by ráda vzkázala lidem, odpovídá v duchu celého rozhovoru - skromně: „Děkuji za přečtení mého příběhu a přeji všem hodně štěstí a zdraví, protože to je nejdůležitější!“

Co je protonová léčba?

„V případě nádorů u dětí se jedná o velmi komplikovaná onemocnění, agresivní nádory, které vyžadují účinnou léčbu. Ta je stanovena v kooperaci s onkology, na základě rozhodnutí konsilia složeného z odborníků, zda bude aplikována konvenční fotonová, nebo protonové léčba, z hlediska léčebného benefitu a zajištění maximální ochrany zdravých orgánů a tkání,“ řekla Blesk Zprávám Martina Pavliková, tisková mluvčí Protonového centra v Praze.

„V případě takto závažných onemocnění přináší každá léčba určitá rizika komplikací. Protonová léčba však tyto snižuje nejvíc z dostupných metod. Ještě v nedávné minulosti to bylo nemyslitelné, protože jiné způsoby léčby nedokázaly při zničení nádoru v tak vysoké míře předejít poškození orgánů, což mnohem výrazněji ovlivnilo následnou kvalitu života dětí,“ uzavírá Pavliková.