Kristýna s těžce nemocným synem bojují o domov. Expartner přestal platit hypotéku

Paní Kristýna si zkusila už hodně. Po opuštění dětského domova si našla partnera a založili rodinu, u syna Davida (10) ale lékaři diagnostikovali autismus a agresivitu. Muž navíc po několika letech Kristýnu opustil, přestal platit všechny dluhy včetně hypotéky na dům a nakonec ji fyzicky napadl. Ženě, která skončila po útoku v invalidním důchodu, nyní hrozí, že i se svým synem skončí na ulici. Davídek je přitom na dům silně fixován a změna by mohla zhoršit jeho zdravotní stav. Zoufalá žena tak prosí o pomoc.

Kristýna vyrůstala v dětském domově, štěstí do života jí ale přineslo narození syna Davida. „Byl hodné miminko, téměř neplakal. Když začal chodit, byl hodně aktivní, pořád někde běhal, hodně mával rukama,“ vypráví Kristýna. Pak si ale začala všímat, že se projevuje jinak než ostatní děti.

„Byl zasněný, rád se například točil dokola s pohledem vzhůru a vůbec nevnímal svět okolo nebo stál u lednice a dlouhou dobu ji otevíral a zase zavíral a u toho se smál. Pořád také někam utíkal, při změně prostředí byl podrážděný až agresivní,“ dodává žena.

Lékaři nakonec Davídkovi diagnostikovali středně těžkou poruchu autistického spektra, s nadcházejícími lety navíc s brachiální agresí (fyzická agrese vůči lidem, pozn. red.) a těžkou poruchou chování. „Nesnese v podstatě žádné změny, starám se o něj 24 hodin denně, je na mě silně fixovaný,“ říká maminka desetiletého syna.

Kristýna: Expartner mě chytil pod krkem

Právě kvůli Davidovi se Kristýna rozhodla prodat garsonku a se svým tehdejším partnerem se přestěhovat do domu na okraji města. Z prodeje bytu zaplatila Kristýna polovinu domku. Druhou část měl splácet její partner, který si vzal hypotéku. Muž však po čase rodinu opustil, přestal s nimi komunikovat a změnil si i telefonní číslo. Kristýna se za ním po měsíci ignorace vydala, aby zjistila, co bude dál.

„Pohádali jsme se, chytil mě pod krkem a pak už si toho moc nepamatuji, probrala jsem se na zemi a měla ošklivě zlomenou nohu v oblasti kotníku,“ popisuje Kristýna střet s expartnerem.

Hojení zlomeniny bohužel neproběhlo dobře, objevila se poúrazová artróza. Žena je tak v invalidním důchodu, kulhá a má velké bolesti.

Milionové dluhy a dům v dražbě

Bohužel její expartner přestal splácet dluhy včetně hypotéky na dům. „Dluh původně činil 860 tisíc, nyní už přesahuje milion korun,“ svěřila se Kristýna. Vzniklý dluh totiž banka prodala soukromé firmě, která má tvrdší úroky. Dům navíc společnost poslala do dražby.

„Neumožnili mi vzít si úvěr a získat zbylou část domu do mého vlastnictví. Dům chtějí prodat v dražbě a odmítají z ní ustoupit,“ zoufá si žena. Stěhování se bojí hlavně kvůli synovi Davidovi.

Desetiletý hoch kvůli své nemoci nesnese žádnou změnu, na cokoliv nového či jiného reaguje agresivně „Potřebuje stálý a stereotypní život, pečuji o něj 24 hodin nepřetržitě. Nemůžu s ním jet na dovolenou, do zámku, do zoo. Když jdeme k doktorům nebo na úřad, musíme jít okamžitě na řadu. Po minutě, po dvou začne do všeho mlátit, válet se po zemi, křičet,“ popisuje matka.

Stěhování zhorší chlapcův stav

Sociální nadační fond města Brna (SNF) a Jihomoravského kraje se tak rozhodl ženě pomoci a zprostředkoval Kristýně právní služby. Vyhlásil i veřejnou sbírku.

„Paní Karkasová má nezletilého syna Davida, který má diagnostikovaný autismus a přidružená mentální postižení – brachiální agresi a těžkou poruchu chování. O syna řádně pečuje, i podle vyjádření OSPODu. David je navíc na dům silně fixován a každá změna by významně zhoršila jeho zdravotní stav. Sama paní Karkasová vyrůstala v dětském domově a nemá se ke komu nastěhovat,“ popisuje situaci místopředsedkyně SNF Monika Škorpíková.

I když se díky fondu podařilo Kristýně předjednat u banky úvěr, kterým by splatila dluhy partnera, firma odmítla ustoupit z dražby domu. Banka tak nabídku stáhla, protože Kristýna nemůže dům zastavit jako pojistku dluhu.

„Nedovolí mi, abych se z této situace dostala. Jsem z toho úplně zoufalá, beru antidepresiva. Vždy jsem vše řádně platila, a přestože jsem neudělala nic zlého, hrozí nám, že ztratíme střechu nad hlavou. Neustále se snažím situaci nějak vyřešit, ale už nevím jak dál,“ dodává Kristýna.