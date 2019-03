Týraní šarpejové z Luštěnic mají nové domovy. Léčba stála statisíce, stát ukázal záda

Obermajerová „chovala“ skoro tři desítky psů, šest jich její „péči“ nepřežilo. Ostatní byli v době odebrání v zoufalém stavu – vyhublí na kost a nemocní.

„Převzali jsme dvacet tři psů, kteří žili v prasečím chlívku a na malém dvorku. Všude byly výkaly. Psi byli na první pohled v zuboženém stavu. Okamžitě jsme je rozvezli do dočasných péčí,“ řekla Kristina Wurstová, předsedkyně spolku Šarpej v nouzi.

Šarpejové, na které se množitelka soustředila, byli vyhublí na kost a vážně nemocní | Blesk:Šarpej v nouzi z. s.

Tyranka Věra šlechtila mini pei

Větší psi byli podle jejích slov na tom zdravotně relativně dobře, horší to bylo s menšími, které považovala za štěňata. Ukázalo se ale, že jde o mini pei, novou rasu, kterou se Věra Obermajerová snažila vyšlechtit.

„Ti byli podvyživení, měli rány na těle, klepali se strachy. Ten stav neodpovídal týdnu strádání, o přežití museli bojovat mnohem déle,“ uvedla předsedkyně spolku. Věra Obermajerová přitom soudu i Blesk tlapkám tvrdila, že psi byli bez vody a krmení týden, a to poté, co ji záchranka po údajném pokusu o sebevraždu odvezla do nemocnice.

Od pohárů až na samé dno

Věra Obermajerová je přitom dlouholetá bývalá chovatelka, která v Česku s chovem šarpejů začínala. Byla dokonce poradkyní chovu a národní rozhodčí. Nakonec se ale dostala do dluhů, insolvence a exekucí, které chtěla prý řešit sebevraždou. „Když jsme přijeli její psy odebírat, zdobily průčelí domu, kde žila, poháry a medaile. Přišlo mi hodně paradoxní, že se chlubí šampiony, a přitom za zdmi toho domu její psi umírali hlady,“ řekla Kristina Wurstová.

Takhle odebraní psi vypadali, někteří nepřežili. | Blesk:Šarpej v nouzi z. s.

Nemocní, zanedbaní

Psi, kterých se spolek ujal, jsou teď v rodinách, kde o ně vzorně pečují. Řada z nich musela být operována, měli nemocné oči a zanedbané záněty uší tak, že museli podstoupit resekci. Všechny tyto náklady přitom hradil spolek, který pak následně o proplacení požádal obec. Ta se k problému postavila čelem, i když to pro ni bylo hodně finančně náročné.

Šarpejové živořili ve výkalech, část zemřela hlady. „Chovatelka“ vyfasovala podmínku

Obec dala 200 tisíc, stát už nic

„Obci tato kauza přinesla pouze starosti a náklady spojené s péčí o zvířata,“ řekla starostka Luštěnic Magdalena Fišerová. Dodala, že od 1. prosince 2017, kdy byla množírna odhalena, do zhruba konce března 2018 zaplatili za péči a veterinární náklady 200 000 korun.

„Další fakturu už spolek Šarpej v nouzi od obce uhradit nechtěl, protože viděl, že ze strany státu není vůle nám tyto náklady proplatit. Pokoušeli jsme se je přes ministerstvo zemědělství získat zpět, bohužel jsme neuspěli. Jedním z argumentů bylo to, že psi nejsou řádně označeni, nebyli čipováni, nemají tetování a nejsou tedy takzvaně od sebe odlišitelní,“ uvedla starostka.

V tomhle prostředí nebohá zvířata živořila. | Blesk:Šarpej v nouzi z. s.

Přes práh nesměla

O psech Věry Obermajerové v obci věděli, netušili prý ale, že jde o množírnu plnou zanedbaných zubožených zvířat. „Už dříve jsme dostávali podněty od občanů, kteří si stěžovali, že je psi obtěžují zápachem a štěkáním. Takže jsme věděli, že tam ti psi jsou, nevěděli jsme ale, v jakém množství,“ řekla. „To, že je tam třicet až čtyřicet psů, jsem si ani nedokázala představit. Jak to v domě vypadá, jsem nevěděla, paní Obermajerová mě nikdy nepustila přes práh, vždycky mi řekla, že mi do toho nic není,“ dodala.

Při zátahu byla nalezena i mrtvá štěňata. | Blesk:Šarpej v nouzi z. s.

Na „děti“ zapomněla

Dnes už se všichni zachránění psi mají dobře. Věra Obermajerová se přitom za celou dobu se spolkem nespojila a nezeptala se, jak se jejím zvířatům daří a zda něco nepotřebují. U soudu přitom tvrdila, že je má jako své děti, že jsou její jediná rodina a že o ně bude bojovat dál.

„Když jsem se dozvěděla rozsudek, spadl mi kámen ze srdce. Hrozně se mi ulevilo, protože jsem se celou dobu bála, že stát dovolí, aby se jí psi vrátili,“ řekla Kristina Wurstová. „Přijde mi ale málo zákaz chovu na 7 let. Vím, že už v minulosti podobný zákaz měla, proto bych teď už očekávala doživotní zákaz chovu,“ dodala.

Jak pomoci?

Zájemci, kteří by chtěli spolku na tyto zachráněné psy přispět, mohou poslat jakoukoli částka na transparentní účet 420 00 420/2010.