Týrané kočky z neratovické množírny hledají nový domov. Majitelka bude platit

Zavřeno v bytě, uprostřed vlastních výkalů, živořilo v Neratovicích 56 koček. Loni v říjnu byla zvířata, která jejich majitelka Dagmar P. vydávala za ušlechtilá plemena, odebrána. Nyní, po uzavření případu, mohou týrané kočky definitivně odejít z dočasné péče do nových domovů.

Na případ množírny koček upozornil spolek Hlas zvířat, který se postaral i o jeho dotažení do zdárného konce. „Inspektor krajské veterinární správy konstatoval už na místě, že se jedná s největší pravděpodobností o dlouhodobé týrání zvířat,“ řekla Tereza Plicka z Hlasu zvířat. Dodala, že po doslova stovkách hodin práce nyní docílili toho, že všechny kočky byly majitelce odebrány a staly se majetkem státu.

Zaplatí náhradní péči

„Chovatelka byla uznána vinou, a to porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání. Docílili jsme pravomocného a vykonavatelného rozhodnutí, které chovatelce ukládá uhradit náklady spojené s odebráním koček a jejich náhradní péčí,“ řekla.

O odebrané kočky, které žily v otřesných podmínkách a byly ve velmi špatném stavu, se až doposud staral spolek Anidef v Žimu na Teplicku.

Zbavily se neduhů

„Momentálně tu máme šest kočiček z neratovické kauzy, ostatní jsou v našich dočasných péčích v Teplicích, Jablonci nad Nisou a Kroměříži. Zdravotně jsou už na tom dobře, všech neduhů, které měly, když jsme je přivezli, se už zbavily. Jen se jim občas ještě musí ošetřovat oči, protože mají chronické záněty,“ řekla Dominika Juhásová, členka spolku Anidef.

Bojí se manipulace

S léčbou odebraných koček měli přitom v Anidefu plné ruce práce. Kočky trpěly na záněty horních dýchacích cest, byly hodně zahleněné, zanícené měly i oči a většinou měly i zkažené zuby a zubní kámen. „Během kastrace jsme zjistili, že některé měly zánět i na mléčných žlázách a nádory a cysty na vaječnících,“ dodala Dominika Juhásová.

Nyní už jsou všechny připraveny odejít do nových domovů. Většina jich je ale bohužel špatně socializovaná, bojí se manipulace, proto jsou vhodné spíš pro lidi, kteří kočkám rozumí a umí s nimi zacházet.

Útulek si je ohlídá

Všech 56 koček z neratovické kauzy ve věku od 2 měsíců do 16 let si mohou zájemci o adopci prohlédnout na facebooku spolku Anidef, kde se dočtou i to, kde se jimi vyhlédnutá kočka nachází a jakou má povahu. Jednou z hlavních podmínek adopce je právo útulku na předadopční a poadopční kontrolu. „Chceme být informováni o zdravotním stavu kočičky a chceme být s novými majiteli v kontaktu,“ řekla Dominika Juhásová.

Jak pomoci?

Spolek Anidef v Žimu na Teplicku se stará nejen o kočky, ale i o opuštěné a týrané psy. Příběhy některých z nich vám přineseme. Pokud by chtěl někdo na péči o ně přispět, může poslat libovolnou částku na transparentní účet číslo 2401251539 / 2010.

Kauza už je uzavřena a tak kočky, o které se starají v útulku Anidef v Žimu, mohou jít do nových domovů | Jana Ulrichová

Co je Hlas zvířat?

Hlas zvířat je nezisková organizace, která hájí práva a zájmy všech zvířat, včetně hospodářských. Protože součástí jeho týmu jsou i advokáti, podávají v případech odhaleného týrání nebo množíren zvířat, trestní oznámení a podněty, a všemi prostředky práva bojují za to, aby byl pachatel potrestán. Hlas zvířat je zároveň i připomínkovým místem, navrhují připomínky k právě projednávaným novelizacím zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona. Jejich člen je i spoluautorem novely trestního zákoníku.

Právní pomoc, která začíná u podání trestního oznámení a často končí až zastupováním u soudu, poskytují advokáti ze spolku Hlas zvířat zdarma. Jejich práci může každý podpořit na transparentním účtu 2001437780/2010.