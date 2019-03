Osudem zkoušená nemocná Cherry potřebuje nový domov. Péči o ni uhradí spolek

Dočaskářka Markéta, která se Cherry ujala a dávala jí veškerou potřebnou péči, se teď totiž sama dostala do složité životní situace. „Otěhotněla, a její těhotenství je rizikové. Musí odpočívat a být v naprostém klidu, proto pro Cherry musíme hledat novou, nejlépe doživotní péči,“ vysvětlila Milena Michaela Sadílková ze spolku Francouzské potěšení.

Cherry stav je jako na houpačce, v jednu chvíli se už takto krásně zlepšila | Francouzské potěšení z. s.

Zánět kůže a alergie

Cherry trpí rozsáhlým zánětem kůže a silnými alergiemi. Její léčba je náročná a také nákladná. Včetně vakcíny vyrobené v zahraničí na míru vyšla spolek už na desítky tisíc korun. Případní zájemci, kteří by se Cherry chtěli ujmout, se ale finanční náročnosti bát nemusí, spolek jim bude hradit veškerou veterinární péči, léky i krmení.

Cherry musí dvakrát denně dostávat kapky do očí, podle potřeby mast do očí, jednou týdně kapky do uší, které je třeba navíc denně čistit. Ob dva dny je také potřeba ji koupat, a to střídavě v čisté vodě a ve speciálním šamponu. Kromě toho musí jednou za 30 dní dostat sérum, které jí bylo vytvořeno na míru.

Bolelo ji i pohlazení

Co se krmení týče, je Cherry odkázána na senzitivní granule, má totiž alergii na rýži, kuřecí maso, mrkev, hrášek. Alergická je navíc i na trávy a roztoče. Zpočátku ji bolel každý dotek, každé pohlazení. Teď musí být kvůli alergiím oblékána do oblečků, je totiž schopna rozškrábat si kůži až do krve. Při svědění se otírá o koberce, o nábytek a okusuje si nohy. Je proto potřeba ji neustále hlídat, nemůže být sama doma.

Kvůli alergii musí Cherry nosit oblečky | Francouzské potěšení z. s.

Miluje mazlení

I přes obrovské zdravotní problémy, které má, je Cherry živá fenka, která miluje drbání a mazlení, nemá problém se žádnými jinými zvířaty, dětmi ani lidi.

Zájemci, kteří by se chtěli Cherry ujmout a postarat se o ni, mohou volat na číslo 602 741 775, kde se dozví všechny další potřebné informace.