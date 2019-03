Za pár dní z nich budou noví psi. Zubožení a vyhladovělí husky v útulku prokoukli

„Den ode dne jsou lepší. Věnujeme se jim maximálně, mazlíme se s nimi, snažíme se jim dávat to nejkvalitnější,“ řekl vedoucí útulku Leopold Dostál. Dodal, že někteří z nich jsou na tom už tak dobře, že je bude moci zítra už veterinář vakcinovat a čipovat.

Tato fenka je natolik vyhladovělá, že se už neudrží na nohou | Jana Ulrichová

Štěňatům se daří

Nejlépe se podle jeho slova daří třem štěňatům, která jsou i se svou matkou v karanténě. „Jsou úplně v pohodě, jsou přikrmovaní, krásně nabírají na váze. Do dobré kondice se dostala už i jejich mamina. Když se přijedete podívat za měsíc, za dva, nepoznáte je, budou to úplně jiní psi,“ řekl.

Po zveřejnění případu se zvedla velká vlna solidarity. Lidé se o týrané psy zajímají, útulku nabízí pomoc a ptají se i na adopci. „Nejvíce zájemců je o štěňátka, volá nejméně deset lidí denně. Protože ale případ vyšetřuje policie, nemůžeme zatím tyto psy k adopci nabízet,“ řekl vedoucí.

Lépe už se daří i fence se třemi štěňaty, která jsou nyní v karanténě | útulek Voříšek

Potřebují plastové pelíšky

Pokud by chtěl někdo útulku pomoci, může přispět libovolnou částkou na transparentní účet 43-7715910237/0100 s variabilním symbolem 18.

Uvítali by také plastové pelíšky. „Jsou to vany, do kterých psům dáváme deky. Jsou perfektní, velmi se nám osvědčily,“ řekl Leopold Dostál s tím, že veškeré pomoci, které se jim od lidí dosud dostalo, si velmi váží a děkují za ni.

Majiteli hrozí vězení

Psi v útulku zůstanou do té doby, než se případ vyřeší. V současné době se rozhoduje o tom, jestli policie případ kvalifikuje jako trestný čin týrání zvířat, za který by majiteli hrozilo až pětileté vězení.

Za týrání zvířete sice, podle současných zákonů, hrozí pachateli tříletý trest, v případě, že majitel utýrá zvíře k smrti, je trestní sazba ještě o 2 roky vyšší. A to je pro majitele smečky z Ponikve reálná hrozba. Veterináři totiž v jeho domě našli i šest mrtvých psů. Muž, který má zdraví zvířat na svědomí, je v současné době stále v nemocnici a zatím není schopný výslechu.