Lolu zachránili před smrtící injekcí, teď hledá nový domov. Potřebuje gauč a pohlazení

Osmiletá Lola byla silně zanedbaná. Příbuzní majitelky ji nechali dlouhodobě živořit na dvoře, i když je velmi vážně nemocná a potřebuje zvýšenou péči. Neměli zájem se o ni starat, a tak, když se dům prodal a Lola jim zůstala na krku, rozhodli se nechat ji uspat navěky. „Paní doktorce se jí ale zželelo, řekla jim, že to neudělá,“ popsala Jana Lišková, která se poté Loly ujala.

Lola je velký mazel, je vděčná za lásku a pohlazení | Jana Ulrichová

Jídlo a pití po dávkách

Vyšetření, která Lola podstoupila, ukázala, že má Cushingův syndrom, což je vážná hormonální porucha. Péče o ni je náročná natolik, že už odradila dva zájemce, kteří jí chtěli poskytnout nový domov. „Nemoc se projevuje neřízenou chutí, neví, kdy má dost, proto je třeba jí jídlo i pití dávkovat,“ popsala Jana Lišková.

Lola v důsledku nemoci trpí neřízenou chutí k jídlu | Jana Ulrichová

Léky nadosmrti

Zájemce o adopci musí také počítat s tím, že Lola bude už do smrti odkázaná na léky, které vychází na zhruba 2 500 korun měsíčně. „Netroufám si říct, kolik toho má Lola ještě před sebou, nebude to ale valné, protože má špatná játra, která má navíc natolik zvětšená, že utlačují v těle ostatní orgány,“ popsala. Lola proto bere kromě léků i řadu doplňků stravy na játra. Lole také vypadává srst, hlavička už jí zůstane holá. V důsledku nemoci má slabou kůži, drobné ranky jí proto déle krvácí a hůře se hojí.

Chce gauč a pohlazení

Chuť k jídlu ale má, pohyblivá je také dost, není konfliktní, miluje lidi a snáší ostatní psy, takže si právo na život, na důstojné a klidné dožití, rozhodně zaslouží.

Lola by se hodila nejlépe k někomu, kdo by s ní byl doma, protože péče o ni zabere hodně času. „Je vděčná za gauč, za pohlazení, nepotřebuje už moc běhat, stačí jí obejít si zahradu. Je čistotná, nic neničí, bylo by jí dobře u někoho na klíně,“ řekla její dočasná opatrovnice.

Lola se snese i s jinými psy | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

I když není Lola žádná krasavice, tomu, kdo se jí ujme, vše vynahradí svou láskou a přítulností. Zájemci, kteří by jí chtěli poskytnout trvalý domov na dožití, mohou volat na telefonní číslo 777 232 887.

V Psím domově U Lišky, kde se starají i o fenku Týnu, kterou Blesk tlapky společně se záchranáři ze spolku SOS for Pets – Zachraňujeme psy z nevhodných podmínek vysvobodily z kotce, by uvítali i finanční příspěvky. Ti, kteří by chtěli na náročnou léčbu jejich svěřenců přispět, mohou poslat libovolnou částku na transparentní účet Psího domova U Lišky: 2001202367 / 2010.

Foto:

Co je Cushingův syndrom

Cushingův syndrom je nejčastější hormonální onemocnění starších psů především malých plemen. Jeho příčinou je zvýšené vylučování hormonů, tzv. glukokortikoidů, nebo jejich dlouhodobé podávání při léčbě jiných onemocnění, např. alergií. Glukokortikoidy, které jsou produkovány nadledvinkou, jsou velmi důležité při zpracování tělních cukrů, tuků a bílkovin, a mají vliv na imunitní reakce organismu a řadu dalších tělních pochodů. Jejich nadbytek způsobuje výrazné poškození všech těchto funkcí, což vede k postupnému zhoršování celkového zdravotního stavu zvířete až k možné smrti.