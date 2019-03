Carrie, Arnošt a Rita: vítězové soutěže Psí oči. A kdo pobavil nejvíc?

Obrovský zájem vzbudila soutěž, ve které Blesk tlapky hledaly nejkrásnější psí oči. Přihlásilo se do ní na tři sta soutěžících, kteří poslali fotky očí svých čtyřnohých parťáků. Většina z nich přidala i příběhy, často velmi dojemné, o tom, jak se našli a co teď společně prožívají.

Soutěž běžela na sociálních sítích měsíc, hlasovat pak bylo možné ještě týden po ukončení příjmu fotek. Na instagramu nakonec zvítězila tříletá border kolie Carrie, která získala nejvíce srdíček, celkem 5200 lajků. „Carrie jsem si přivezla jako 4měsíční štěňátko. Měla výborné základy poslušnosti. Od malička pásla ovce a kozy na farmě. Když jsem si pro ni přišla, bála se mě, protože byla zvyklá na svého majitele, od kterého se nehnula na krok. Poté, co jsem si ji přivezla domů, se z nás staly parťačky, už bych bez ní nemohla být. Je to nejlepší zvíře v mém životě, její oči mě vždy fascinují,“ popsala její panička Ester Lorencová. Cena, voucher na chovatelské potřeby v hodnotě 5000 korun od MALL.CZ za ní putuje na Slovensko.

Vítězná Carrie | Blesk tlapky

Šťastný Arnošt

Další vouchery také v hodnotě 10 000 korun od MALL.CZ, získali i ti, kteří měli na facebooku nejvíce lajků a sdílení. Co se lajků týče, vyhrál kříženec Arnošt, nasbíral jich 2154. Jeho páníček Ralph Šalda z Bíliny ho představil takto: „Ahoj, jmenuji se Arnošt, ale někdy mi říkají Nesmíš nebo Namísto. Řekl bych vám kolik mi je let, ale bohužel můj první pán to asi nepočítal. Doktor říkal, že jsem rasa X, ale Ralph, můj paníček, mi říká, že jsem ten nejkrásnější pitbull na světě, a páníček má vždycky pravdu. Jako malý jsem byl asi hodně zlobivý, protože jsem byl často trestaný. Chtěl jsem si jen hrát. Ale můj první pán si nerad hrál. Často na mě zapomínal, tak jsem se musel nějak zabavit. Pak mě ale jednou vzal na výlet. Byl to takový psí hotel, kde byla spousta pejsků, ale hrát jsem si s nimi nemohl. Všichni tam moc plakali. Po nějaké době pro mě přišel nějaký pán, neznal jsem ho. A ani mi moc nevoněl, spíš smrděl. Ale já taky občas smrdím. Říkal, že se o mě postará a já už chtěl pryč, tak jsem byl šťastný. Po pár týdnech mě ale vrátil zase do hotelu. Prý jsem agresivní, ale já se jenom lekl pohlazení. Nemám to rád, když spím. Jednou mě můj první pán při spaní bouchal.

Vítěz Arnošt | Blesk tlapky

Cena pro psí kamarády

V hotelu jsem se líbil jedné paní, která se tam o to starala. Říkám jí teta. Je moc hodná. Jednou za mnou přišla a řekla, že půjdu domů. Moc jsem se těšil. Pán, který si pro mě přišel, měl sebou Majdu. Moc pěkná stafbulka a moc mi voněla. Pán taky voněl, voněl jako piškoty. Když jsem přišel do nového domova, trochu jsem zlobil, ale tomuhle pánovi to nevadilo. Když už jsem zlobil moc, tak jsme se domluvili, že si se mnou nebude hrát. A já si hraju moc rád, tak teď sekám dobrotu. Pán mě moc chválí za to, že ho vždy zavolám, když Majdě není dobře, jako bonus dostanu mňamku, ale proto to nedělám. Chtěl bych vyhrát, ne pro sebe, ale pro ty kamarády, co zůstali v hotelu. Já už mám všechno.“

Sdílená Rita

Druhou vítězkou je19měsíční fenka německého ovčáka Rita, kterou sdílelo 1244 lidí. Její majitelka Jana Ciniburková z Příbrami uvedla, že Rita je miláček celé rodiny, je úžasná, věnují se společně sportovní kynologii.

Všichni vítězové museli doložit, že jsou skutečně majiteli psa, a písemně potvrdit, že na podporu příspěvku nekupovali lajky v podvodných aplikacích.

Vítězka Rita | Blesk tlapky

Něco navíc pro Marcuse

Reportérky Blesk tlapek se navíc mimo soutěž rozhodly udělit ještě jednu osobní cenu, a to pro psí oči, které je nejvíc pobavily. Patří Marcusovi, 6,5 letému psovi bordeauxské dogy, o kterém jeho panička napsala, že je věčný hračička a šibal, což je vidět i v jeho očích. Od reportérek dostane Marcus pamlsky.

Zvláštní cena pro Marcuse | Blesk tlapky

V galerii si prohlédněte nejen vítězné snímky, ale i další fotky, které se reportérům Blesk tlapek líbily nejvíce. Všechny soutěžní fotky pak najdete v albu Psí oči na facebooku Blesk tlapek nebo na instagramu. Všem soutěžícím i těm, kteří lajkovali a sdíleli, děkujeme.