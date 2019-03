Kdo je majitel zubožených psů husky? Cizinec, který nechal zvířata umírat, i když ho živila

Johan V. H. žil v Česku se svým přítelem, rovněž cizincem, zhruba deset let. Bydleli společně v domě v Ponikvi, který patří jeho bratrovi Peterovi Hubertovi. Johan V. H. tady podnikal, má několik živnostenských oprávnění na různé činnosti a provozoval kozí farmu Cozy. Psy měl původně jen tři, nechal je ale, aby se nekontrolovatelně množili mezi sebou.

Zubožení psi jsou nyní v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem, kde je dávají postupně dohromady | Jana Ulrichová

Smrt partnera

Co bylo příčinou toho, že ho zvířata, která byla součástí jeho života, přestala úplně zajímat, není jasné. Možná na vše rezignoval po smrti svého partnera, který podle sousedů před rokem zemřel. V té době byli podle vedoucího odboru životního prostředí v Konicích Pavla Nerada psi ještě v pořádku.

Kolem domu je obrovský nepořádek, ještě horší to bylo podle svědků uvnitř v domě | Jana Ulrichová

Strádali dlouho

Na to, že v domě živoří bez jídla a vody, se přišlo až tuto neděli, kdy Johana V. H. odvezla záchranka v kritickém stavu do nemocnice. Záchranáři se psů báli, přivolali proto policisty. Ti na zubožená zvířata upozornili úředníky. Mezitím zavolal na krajskou veterinární správu také bratr Johana V. H., který přijel ze zahraničí. O záchranu psů mu ale nešlo, chtěl se jich jen zbavit. Ani on jim totiž zřejmě až do pondělka, kdy zubožení psy byli odebráni, nedal vodu ani jídlo. „Až když jsme přijeli, roztrhl před námi pytel granulí, a vysypal je tam psům před dům na zem na hromadu,“ popsal Pavel Nerad. Dodal, že nemoc majitele nemohla mít na stav zvířat vliv. „Ti psi tam museli strádat delší dobu,“ řekl.

Majitel psů je stále v nemocnici. Pokud se uzdraví, bude mít co do činění nejen s úředníky, kteří mu psy odeberou, ale také s policisty, kterým veterináři dali podnět za týrání.

Blesk tlapky na místě činu: Tady živořilo 18 psů husky. Daších šest nepřežilo, ostatky jsou za domem

Péči zaplatí majitel

Psi, kteří jsou nyní v útulku, město majiteli, pokud se uzdraví, odebere. „Povedeme s ním správní řízení o odebrání kvůli týrání,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Pavel Nerad. Dodal, že po skončení správního řízení, nebo pokud se jich majitel vzdá, nabídnou je k adopci. Náklady na péči o ně budou po majiteli vymáhat.

Odebraní psi jsou zubožení, vyhublí na kost | Voříšek - útulek pro opuštěné psy

Štěňata k adopci

Všichni zachránění psi se nyní zotavují v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem, kde se jim věnují s maximální péčí. Nejlépe jsou na tom tři štěňátka, která může ze zákona útulek nabízet adopci hned a jakmile budou v úplném pořádku. U ostatních psů je třeba vyčkat na ukončení správního řízení, ve kterém budou majiteli odebráni, případně poté, co se jich vzdá.

Pokud by chtěl někdo na péči o zubožené husky přispět, může poslat libovolnou částku na transparentní účet útulku Voříšek číslo 43-7715910237/0100 s variabilním symbolem 18.