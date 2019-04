Z „kostřiček“ psi pohodáři: Zachránění husky po smrti tyrana čekají na nový domov

Odebraní psi se díky péči manželů Dostálových, kteří útulek Voříšek vlastní, změnili k nepoznání. Z vystrašených vyhublých kostřiček, z nichž některé se hlady ani neudržely na nohou, se stali milí, pohodoví psi. Na utrpení, kterému byli dlouhou dobu vystaveni, už naštěstí zřejmě zapomněli.

Kdo by jejich očím odolal? | Jana Ulrichová

První už mají domovy

„Změna je na nich vidět jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Jsou tu individuální rozdíly, tak, jak to u psů bývá. Někteří jsou na tom tak dobře, že už byli nabídnuti do adopce a mají nové domovy, a to včetně štěňátek, s některými ještě musíme pracovat,“ řekl vedoucí útulku Leopold Dostál.

Většina odebraných psů husky už je ale připravena odejít do nových domovů | Jana Ulrichová

„Práce jako s miminky“

Proměna, kterou husky od odebrání prošli, je téměř zázračná. „V první fázi jsme museli restartovat jejich metabolismus tak, aby začali baštit, pít a vylučovat. Byla to práce, jak s miminky. S některými to bylo náročnější, museli dostávat infúze, probiotika a samozřejmě tu nejkvalitnější stravu,“ dodal vedoucí. Díky tomu se všechny odebrané psy včetně feny se třemi štěňaty podařilo zachránit.

Dědic se jich vzdal

Do nových domovů mohou postupně odejít všichni psi proto, že jejich majitel, Holanďan Johan V. H. (†63), který je týral, zemřel. „Jeho bratr, jediný zákonný nástupce, se jich vzdal a dal souhlas s adopcí,“ řekl Pavel Nerad, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Konicích. Dodal, že město se teď přihlásí do dědického řízení, aby získalo zpět 200 tisíc korun, které na odebrání a péči o zabavené psy vynaložilo.

Co se v Ponikvi stalo

Na zubožená zvířata v domě v Ponikvi, kde Holanďan Johan V. H. žil, se přišlo poté, co jej záchranka odvezla v kritickém stavu do nemocnice. Úředníci z odboru životního prostředí v Konicích tehdy jednali velmi rychle. Na místě rozhodli o svěření zvířat do předběžné náhradní péče. Vstup do domu jim zajistila policie. Uvnitř pak našli 18 zbídačených psů husky, a šest psů a pět koz uhynulých. Ostatky dalších psů pak objevily reportérky Blesk tlapek za domem.

Takto husky vypadali, když je úředníci spolu s veterináři odebrali. Někteří byli hlady tak zesláblí, že se neudrželi na nohou | Voříšek - útulek pro opuštěné psy

Jsou to kříženci a potřebují pohyb

V současné době je v útulku Voříšek ještě 13 dospělých psů husky, z nichž 5 může jít už rovnou do adopce. „Zájemci o ně mohou přijet, vzít si je na procházku, a pokud si padnou do oka, nic nebrání tomu, aby společně odjeli,“ řekl vedoucí útulku. Dodal, že jde o plemeno ideální pro aktivní lidi, kteří mu dopřejí dostatek pohybu. U zbývajících psů je třeba zapracovat ještě na jejich psychice tak, aby byli vyrovnaní, nechali se pohladit, a uměli chodit na vodítku.

Odebraní psi nejsou čistokrevní, nejsou to typičtí představitelé severského plemene husky, i když podoba tu je. Jde o zvířata, která žila v jedné smečce, kde se po dobu zhruba deseti let mezi sebou nekontrolovaně množila. Proto jsou například menšího vzrůstu, než obvykle sibiřský husky bývají. „Někteří zájemci, když je viděli, z toho byli zklamaní. Jsou to kříženci, to je třeba si uvědomit a počítat s tím,“ řekl vedoucí.